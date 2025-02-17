نجل بشار الأسد يعد بكشف تفاصيل “القصة كاملة” عبر بودكاست

صورة لبشار الأسد في حلب، في 30 نوفمبر 2024. رويترز

لندن- “القدس العربي”: أعلن نجل رأس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، عبر منصة إكس عن نيته كشف أسرار وتفاصيل غير مسبوقة بعد مغادرة عائلته سوريا. بعد أن ظهر في وقت سابق في مقطع فيديو من موسكو يؤكد ملكيته لحسابين على منصتي إكس وتليغرام.

وعد حافظ بتقديم “القصة الكاملة” عبر حلقة بودكاست وسلسلة فيديوهات، مؤكداً أن هدفه ليس إثارة الجدل بل سرد الأحداث كما وقعت. وأوضح أن غيابه كان “ضرورة في زمن الفوضى” وليس هروباً.

“قريبًا، ستسمعون القصة كاملة من المصدر نفسه. حلقة بودكاست ستكشف كل التفاصيل.” — Hafez B AlAssad – حافظ الاسد (@HafezBAlAssadd) February 16, 2025

في تغريداته، أكد حافظ على حبه لوطنه، مشيراً إلى أن الظروف قد تفرض مسارات غير متوقعة، معترفاً بوجود أخطاء، لكنه شدد على أن “الحقيقة تبقى أكبر من أي رواية”.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب انتشار حساب على تليغرام منسوب إليه، يتناول تفاصيل الساعات الأخيرة من حكم والده.