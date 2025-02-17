نجل بشار الأسد يعد بكشف تفاصيل “القصة كاملة” عبر بودكاست

لندن- “القدس العربي”: أعلن نجل رأس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، عبر منصة إكس عن نيته كشف أسرار وتفاصيل غير مسبوقة بعد مغادرة عائلته سوريا. بعد أن ظهر في وقت سابق في مقطع فيديو من موسكو يؤكد ملكيته لحسابين على منصتي إكس وتليغرام.
وعد حافظ بتقديم “القصة الكاملة” عبر حلقة بودكاست وسلسلة فيديوهات، مؤكداً أن هدفه ليس إثارة الجدل بل سرد الأحداث كما وقعت. وأوضح أن غيابه كان “ضرورة في زمن الفوضى” وليس هروباً.
“قريبًا، ستسمعون القصة كاملة من المصدر نفسه. حلقة بودكاست ستكشف كل التفاصيل.”
— Hafez B AlAssad – حافظ الاسد (@HafezBAlAssadd) February 16, 2025
في تغريداته، أكد حافظ على حبه لوطنه، مشيراً إلى أن الظروف قد تفرض مسارات غير متوقعة، معترفاً بوجود أخطاء، لكنه شدد على أن “الحقيقة تبقى أكبر من أي رواية”.
يأتي هذا الإعلان في أعقاب انتشار حساب على تليغرام منسوب إليه، يتناول تفاصيل الساعات الأخيرة من حكم والده.
يجب عدم نشر اوي شيئ عنه او عن ابوه او عن جده او أي شخص من هذه العائلة المجرمة الفاسدة.
نقول لهذا الشاب بأن أيديكم ملطخة بدماء الأبرياء السوريين واللبنانيين نهبتم البلد وانتشر الفساد والفقر والمجاعة بسببكم . فعن ماذا تريد أن تتحدث.
مصمم ان يكون هذا الولد شريك بالجرائم.
عنجهية و قلة حياء لا مثيل لها إذا كان عند آل الاسد او شبيحته.
سيجبرون السوريين ان يأخذوا ثأرهم بايديهم عن كل بين و حجر و طفل و عجوز، عن ملايين البشر اللذين دمرت حياتهم بسبب ٥-٧٪ من الانجاس المجرمين، الطائفيين الحاقدين.
لا نريد سماع قصصك المرعبه .رجاء حدثها لأمك وأبيك فهم من شربوا دماء السوريين الاحرار
(معترفاً بوجود أخطاء ) كلّ الجرائم المهولة التي ارتكبتها عائلتكم ونظامكم الأرهابي وتدميركم سوريا وشعبها على مدى عقود من الزمن ( أخطاء) !!! اصمت لأنك لن ترى غير الشتائم التي اقل مايمكن ان تستحقون الأن يا حافظ الصغير .
الجمهوريات في الوطن العربي أصبحت أكثر حرصا على توريث أبنائها من الملكيات والإمارات. وهذا شيء تعض من أجله عائلة الأسد يديها من الحسرة.
يعتقد “الجونيور ” أنه “وريث ” لمزرعة آل الأسد؟
حب الوطن هذا رأيناه على جثث السوريين والفسطينيين… ورأيناه في كآبة “سورية الأسد” منذ اعتبارهم مواطني سورية، وفي مقدمتهم العلويين، مجرد رعايا في مزرعة طولها وعرضها سميت “سورية الأسد”… يكفي يا أيها المراهق عيشا في بطولات واهمة… الله يكون في عون إخوتنا السوريين على العته السياسي… وسلامتكم من فلسطين
و مادا لو كل سوري هرب او باقي داخل سوريا ينشر قصة حياته مع اجرام عاءلتك عبر بودكاست ؟
أخبر ابوك ايها المراهق لماذا لم يقل القصة للشعب السوري قبل أن يهرب لقد فات الأوان الان احتفظ فيها لنفسك لاحد يريد أن يسمع ترهلات منكم
طوال فترة الحرب تم نشر الكثير من الأكاذيب من كلا الطرفيين و لكن منذ فترة السقوط حتى الآن لم نسمع الرواية من طرف النظام السابق فقد سيطر الحكام الجدد وداعميهم على ماكينة الدعايه والأكاذيب مدعومين بأعلام خليجي وغربي وصهيوني لذا من المفيد سماع رواية الطرف الآخر على الأقل لتفسير سقوط نظامهم السريع
روح موسكو واجلس مع عائلة الأسد لتعرف الحقيقة مباشرة وسولف معهم حتى الصباح. هذا طبعاً إذا رضوا يستقبلوك أو الأمن يخليك تدخل!