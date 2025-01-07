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نجل ترامب يزور غرينلاند بعد تصريحات والده حول السيطرة عليها

منذ 25 دقيقة

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فلوريدا: يتجه دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي المنتخب، إلى جزيرة غرينلاند، حيث يزور الإقليم الدنماركي بعد أسابيع من تجديد والده اقتراحاته بأن الولايات المتحدة قد تتمكن بطريقة ما من السيطرة عليه.

وبحسب شخص مطلع على الخطة، لم يصرح له بالتحدث علنا، فإن ترامب الابن سيقوم برحلة ليوم واحد لتصوير محتوى مرئي ، ولن يلتقي بأي مسؤولين حكوميين أو شخصيات سياسية.

وذكرت هيئة الإذاعة الدنماركي (دي آر)، نقلا عن رئيس إدارة الشؤون الخارجية، مينينجواك كليست، أن ترامب جونيور سيصل يوم الثلاثاء في زيارة خاصة، ولم يتم تقديم أي طلبات لعقد اجتماع مع حكومة غرينلاند.

ولم يعلق رئيس وزراء غرينلاند، موتي إيجيدي، على الزيارة حتى الآن. وتعد غرينلاند إقليما يتمتع بالحكم الذاتي ضمن مملكة الدنمارك.

تأتي هذه الزيارة بعد أن أدلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب مرة أخرى بتصريحات حول السيطرة على المنطقة في بيان الشهر الماضي، وذلك أثناء إعلانه عن مرشحه لمنصب سفير الولايات المتحدة في الدنمارك.

وقال ترامب في بيانه: “لأغراض الأمن القومي والحرية في جميع أنحاء العالم، تشعر الولايات المتحدة الأمريكية بأن امتلاك غرينلاند والسيطرة عليها ضرورة ملحة”.

(د  ب أ)

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