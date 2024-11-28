نجل حسن نصرالله ينشر فيديو من أمام ركام منزل في الضاحية الجنوبية: مبارك لكم هذا النصر العزيز- (شاهد)

لندن- “القدس العربي”: نشر نجل الأمين العام السابق لـ “حزب الله” حسن نصرالله شريطاً مصوراً عبر حسابه على أنستغرام، من أمام ركام منزل في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقال محمد مهدي نصرالله في الفيديو: “الحمدلله الذي مَنّ علينا، نحن عائلة سيد شهداء الأمة، بمواساة هذا الشعب الصامد والمضحي والشجاع بأزكى الدماء، وبالنزوح من منازلنا وبيوتنا، التي تهدّمت، وبالبقاء في لبنان منذ اليوم الأول للحرب وحتى إعلان الانتصار”.
وأضاف: “الحمدلله رب العالمين. أرضيت يا رب، خذ حتى ترضى”.
وختم بالقول: “مبارك لكم هذا النصر العزيز”.
السيد محمد مهدي حسن نصر الله
نجل #سيد_شهــداء_الأمة من أمام ركام منزله في #حارة_حريك ، أرضيت يا رب ، خُذ حتى ترضى 🤲 pic.twitter.com/5onysUG7pF
— الميرزا أبو هادي (@abohadi_94) November 27, 2024
اي نصر تتكلم عنه سوف يتم نزع السلاح وتفكيك مصانعه للاسلحه وتوقيف جميع مشاريعه ومقراته ، انه نصر لاسرائيل ، ماذا عن قتل حسن نصر الله وتفجير اجهزه البيجر وقتل الاف من يتم تعويضهم ما هذا الاتفاق المذل
ألا إن حزب الله هم الغالبون بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد قاهر البعبع الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان ✌️🇱🇧😎💪
انتصار؟؟؟؟؟!!!!!!!!
على الفقراء والايتام والمساكين
بعض العرب لم يقرؤوا التاريخ ولم يفهموه فالقضية ليست في سلاح حزب الله بل في الاحتلال الصهيوني الهمجي المجرم
قبل 1982 لم يكن هناك وجود لحزب الله و مع ذلك لم يسلم لبنان من العدوان الصهيوني و محاولة السيطرة على قراره واحتلال أراضيه في 76 و في 78
على بعض العرب أن يفهموا أن إتفاقيات سايكس بيكوا هي من أسست الهيمنة الغربية على العرب و مهدت لإنشاء الكيان الصهيوتي اللقيط فوق أرض فلسطين كحارس للمصالح الإمبريالية في المنطقة فالعرب لا يزالون في مرحلة التحرر الوطني التي يتوجب عليهم إنجازها بتصفية الكيان الصهيوني و تصفية إتفاقيات سايكس بيكوا
القضية إذا قضية تحرر وطني و المواقف منها أما أن تكون في صف الاحرار أي مع المقاومة في لبنان و فلسطين أو تكون في صف العبيد تحت هيمنة الصهيوني المجرم القاتل و الإمبريالي المتعجرف الذي يسانده
لا مكان بين الاثنين
الله يهديكم انتم
أمام كيان مجرم ممول من امريكا والناتو وعبيدهم
تخرجون من حين لآخر أمام الشاشات
ويتم رصدكم واغتيالكم
لديكم ايمان وقوه الا ان الحيطه مطلوبه
خطاب مكتوب أفضل من تصوير
ونشر مع العلم كل منصات النشر امريكيه صهيونيه
وقولو حسبنا الله ونعم الوكيل
ليس هناك اسهل من تحريف الكلام طالما هناك مجال لنشر معلومات السوشيال
من منككم هناك ليعد هذه الارقام ومن هي المصادر الاخري التي اتت بها. السياسة مهنة قذرة لانه المصداقية فيها ضعيفة
الاخر يقول هم اقويا، على اهل السنة. اذن هي البوصلة قد غيرت الاتجاه للطعن بالمقاومة.
من منكم سوف يسترجع الارض المسروقة من العدو. هل هو الجلوس خلف الكومبيوتر والطعن بالمقاومة لاسباب طائفية والعرب يخسرون كل يوم اكثر من اليوم الذي قبله.
اذن اذهبوا واسترجعوا حقكم المسلوب بدل الحقد الطائفي.
مجرد عملية وقف اطلاق النار هي بداية النهايه لاسرائيل وداعميها الغربيين
العرب ما شاءالله دائما منتصرون .
وفي الاخير يوقعون على ورقة الاستسلام من غير شروط