نجل حسن نصرالله ينشر فيديو من أمام ركام منزل في الضاحية الجنوبية: مبارك لكم هذا النصر العزيز- (شاهد)

لندن- “القدس العربي”: نشر نجل الأمين العام السابق لـ “حزب الله” حسن نصرالله شريطاً مصوراً عبر حسابه على أنستغرام، من أمام ركام منزل في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال محمد مهدي نصرالله في الفيديو: “الحمدلله الذي مَنّ علينا، نحن عائلة سيد شهداء الأمة، بمواساة هذا الشعب الصامد والمضحي والشجاع بأزكى الدماء، وبالنزوح من منازلنا وبيوتنا، التي تهدّمت، وبالبقاء في لبنان منذ اليوم الأول للحرب وحتى إعلان الانتصار”.

وأضاف: “الحمدلله رب العالمين. أرضيت يا رب، خذ حتى ترضى”.

وختم بالقول: “مبارك لكم هذا النصر العزيز”.