سياسة | عربي

نجل حسن نصرالله ينشر فيديو من أمام ركام منزل في الضاحية الجنوبية: مبارك لكم هذا النصر العزيز- (شاهد)

28 - نوفمبر - 2024

لقطة شاشة من فيديو لنجل حسن نصرالله محمد مهدي نصرالله

حجم الخط
23

لندن- “القدس العربي”: نشر نجل الأمين العام السابق لـ “حزب الله” حسن نصرالله شريطاً مصوراً عبر حسابه على أنستغرام، من أمام ركام منزل في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

 وقال محمد مهدي نصرالله في الفيديو: “الحمدلله الذي مَنّ علينا، نحن عائلة سيد شهداء الأمة، بمواساة هذا الشعب الصامد والمضحي والشجاع بأزكى الدماء، وبالنزوح من منازلنا وبيوتنا، التي تهدّمت، وبالبقاء في لبنان منذ اليوم الأول للحرب وحتى إعلان الانتصار”.

وأضاف: “الحمدلله رب العالمين. أرضيت يا رب، خذ حتى ترضى”.

وختم بالقول: “مبارك لكم هذا النصر العزيز”.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول مهند:
    نوفمبر 28, 2024 الساعة 11:02 ص

    اي نصر تتكلم عنه سوف يتم نزع السلاح وتفكيك مصانعه للاسلحه وتوقيف جميع مشاريعه ومقراته ، انه نصر لاسرائيل ، ماذا عن قتل حسن نصر الله وتفجير اجهزه البيجر وقتل الاف من يتم تعويضهم ما هذا الاتفاق المذل

    رد
    1. يقول فصل الخطاب:
      نوفمبر 28, 2024 الساعة 5:15 م

      ألا إن حزب الله هم الغالبون بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد قاهر البعبع الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان ✌️🇱🇧😎💪

    2. يقول صامؤيل:
      فبراير 18, 2025 الساعة 7:41 ص

      انتصار؟؟؟؟؟!!!!!!!!
      على الفقراء والايتام والمساكين

  2. يقول رضا تونس:
    نوفمبر 28, 2024 الساعة 1:19 م

    بعض العرب لم يقرؤوا التاريخ ولم يفهموه فالقضية ليست في سلاح حزب الله بل في الاحتلال الصهيوني الهمجي المجرم
    قبل 1982 لم يكن هناك وجود لحزب الله و مع ذلك لم يسلم لبنان من العدوان الصهيوني و محاولة السيطرة على قراره واحتلال أراضيه في 76 و في 78
    على بعض العرب أن يفهموا أن إتفاقيات سايكس بيكوا هي من أسست الهيمنة الغربية على العرب و مهدت لإنشاء الكيان الصهيوتي اللقيط فوق أرض فلسطين كحارس للمصالح الإمبريالية في المنطقة فالعرب لا يزالون في مرحلة التحرر الوطني التي يتوجب عليهم إنجازها بتصفية الكيان الصهيوني و تصفية إتفاقيات سايكس بيكوا
    القضية إذا قضية تحرر وطني و المواقف منها أما أن تكون في صف الاحرار أي مع المقاومة في لبنان و فلسطين أو تكون في صف العبيد تحت هيمنة الصهيوني المجرم القاتل و الإمبريالي المتعجرف الذي يسانده
    لا مكان بين الاثنين

    رد
  3. يقول منصف شاكر:
    نوفمبر 28, 2024 الساعة 9:40 م

    الله يهديكم انتم
    أمام كيان مجرم ممول من امريكا والناتو وعبيدهم
    تخرجون من حين لآخر أمام الشاشات
    ويتم رصدكم واغتيالكم
    لديكم ايمان وقوه الا ان الحيطه مطلوبه
    خطاب مكتوب أفضل من تصوير
    ونشر مع العلم كل منصات النشر امريكيه صهيونيه
    وقولو حسبنا الله ونعم الوكيل

    رد
  4. يقول محمد عبد الله:
    نوفمبر 28, 2024 الساعة 9:45 م

    ليس هناك اسهل من تحريف الكلام طالما هناك مجال لنشر معلومات السوشيال
    من منككم هناك ليعد هذه الارقام ومن هي المصادر الاخري التي اتت بها. السياسة مهنة قذرة لانه المصداقية فيها ضعيفة
    الاخر يقول هم اقويا، على اهل السنة. اذن هي البوصلة قد غيرت الاتجاه للطعن بالمقاومة.
    من منكم سوف يسترجع الارض المسروقة من العدو. هل هو الجلوس خلف الكومبيوتر والطعن بالمقاومة لاسباب طائفية والعرب يخسرون كل يوم اكثر من اليوم الذي قبله.
    اذن اذهبوا واسترجعوا حقكم المسلوب بدل الحقد الطائفي.

    رد
  5. يقول Haki Abbas:
    نوفمبر 29, 2024 الساعة 4:56 ص

    مجرد عملية وقف اطلاق النار هي بداية النهايه لاسرائيل وداعميها الغربيين

    رد
  6. يقول UK:
    فبراير 18, 2025 الساعة 7:40 ص

    العرب ما شاءالله دائما منتصرون .
    وفي الاخير يوقعون على ورقة الاستسلام من غير شروط

    رد
1 2

أخبار ذات صلة

وزير خارجية إيران يستنكر تحليق مقاتلات إسرائيلية أثناء تشييع نصر الله
23 - فبراير - 2025
حزب الله يؤكد خلال تشييع نصرالله أن “المقاومة لم تنته” ومناصروه يجددون ولاءهم
23 - فبراير - 2025
غارتان إسرائيليتان على جنوب لبنان قبيل تشييع حسن نصر الله 
23 - فبراير - 2025
وزير يمني يطالب بيروت باعتقال قادة حوثيين يشاركون في جنازة حسن نصر الله
20 - فبراير - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية