نجل راغب علامة يقوم بحركات مثيرة للجدل رغم أزمة والده- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للؤي علامة، نجل الفنان اللبناني راغب علامة، وهو يقوم بحركات مُثيرة للجدل في إشارة إلى عدم اكتراثه لكلام أو تعليقات الناس السلبية.

وتعرّض لؤي لهجوم عنيف حيث اعتبر العديد من المتابعين أن ما قام به لا يليق به وباسم عائلته.

لؤي يُثير دوما الجدل في إطلالاته ومنشوراته، علما أنه قرر دخول مجال عرض الأزياء ويُشارك في عروض عالمية، علما أن والده تعرض لأزمة مؤخرا بعد تسريب مكالمة له مع الفنان عبدالله بالخير.

وخلال المكالمة المسربة، سُمع صوت يُزعم أنه لعلامة يقول: “ما عاد فيه نصر الله، ارتحنا منه”، في إشارة إلى استشهاد الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله بغارة إسرائيلية في أيلول الماضي، ما أثار غضب مناصري الحزب.