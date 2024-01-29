نجل شقيق السادات يثير جدلا بتصريحاته عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

القاهرة- “القدس العربي”:

أثار محمد أنور السادات، نجل شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات، جدلا واسعا في مصر، بعد التصريحات التي أدلى بها لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، قال فيها إن إسرائيل من حقها الدفاع عن نفسها بعد هجوم السابع من أكتوبر.

وكان السادات أكد في تصريحاته، أنه يثق بالدولة المصرية، وأن القاهرة وتل أبيب ليستا أعداء، وأن هناك اتفاق سلام بين الجانبين لكن إسرائيل تحاول دفع جنودها إلى الحدود المصرية في إشارة إلى محور فيلادلفيا، وهو أمر محرج للغاية، حسب وصفه.

وقالت مصادر لـ”القدس العربي” إن تصريحات السادات الذي يتولى رئاسة حزب الإصلاح والتنمية، أثارت غضبا داخل أروقة الحركة المدنية الديموقراطية المعارضة التي تتشكل من 11 حزبا.

وحاول السادات امتصاص الغضب داخل الحركة التي يشارك فيها حزبه، وقال في تسجيل صوتي أرسله على مجموعة قيادات الحركة على “واتساب”، إنه يرجو قراءة التصريحات التي أدلى بها هاتفيا لمراسلة جريدة “يديعوت أحرونوت” العبرية، كما صدرت عنه باللغة الإنجليزية وليس ترجمتها.

وأضاف: “الزملاء الأعزاء في الحركة المدنية، بشأن استفسارهم عن حواري مع الجريدة العبرية، الترجمة لتصريحاتي ليست وافية أو شاملة في سياق ردي على الأسئلة التي طرحتها الجريدة”.

وتابع السادات: “المبادئ والقناعات عما يحدث في غزة، شيء لا يقبله العقل لا إنسانيا ولا أخلاقيا”، لافتا إلى أن الترجمة لم تكن دقيقة ويرجو قراءة الحوار باللغة الإنجليزية.