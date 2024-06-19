سياسة | دولي

نجل نتنياهو يهاجم قائد سلاح الجو الإسرائيلي: أين كان في 7 أكتوبر؟

19 - يونيو - 2024

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القدس: هاجم يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأربعاء، قائد سلاح الجو تومر بار، متسائلا عن مكان تواجده في 7 أكتوبر الماضي أثناء هجوم حركة حماس على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.
جاء ذلك وفق منشور لنتنياهو الابن عبر منصة “إكس”، تعقيبا على قرار بار، تعيين الجنرال زيف ليفي -سبق وأن رفض الخدمة العسكرية- مدربا لطياري القوات الجوية الإسرائيلية.
وقال يائير نتنياهو: “قائد سلاح الجو تومر بار، أين كان وماذا كان يفعل في 7 أكتوبر بالمناسبة؟ قرر الآن تعيين ليفي مدربا للجيل القادم من طياري القوات الجوية”.
وأرفق نتنياهو منشوره بخبر يعود إلى 30 يونيو/ حزيران 2023، يشير إلى أن ليفي أعلن أنه لن يلتحق بالخدمة في الجيش، احتجاجا على التعديلات القضائية التي كانت حكومة نتنياهو تدفع بها في ذلك الحين.
ولم يعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على منشور ابنه.
ويواصل يائير نتنياهو، المقيم في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، إثارة الجدل في إسرائيل عبر منشوراته في شبكات التواصل الاجتماعي.
وسبق أن أعلن عدد من قادة الجيش والمخابرات في إسرائيل مسؤوليتهم عن إخفاق 7 أكتوبر، لكن نتنياهو يرفض ذلك، مفضلا إلقاء المسؤولية على الجيش.

(الأناضول)

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