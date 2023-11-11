نجمة التنس التونسية أنس جابر تشارك في حملة للتبرع بالغذاء إلى الفلسطينيين- (فيديو)

تونس: حثت نجمة التنس التونسية أنس جابر لجمع تبرعات للعائلات الفلسطينية التي تواجه نقصا حادا في الغذاء.

وطالبت النجمة المصنفة السابعة عالميا عبر فيديو لـ”برنامج الأغذية العالمي” بالتبرع للعائلات الفلسطينية بالغذاء والماء.

Tunisie 🇹🇳 Ons Jabeur lance un appel urgent Tout comme sa compatriote l’actrice Hend Sabri ,la tenniswoman tunisienne Ons Jabeur a lancé ce jeudi un appel urgent aux dons pour les palestiniens, victimes d’attaques sionistes. pic.twitter.com/gIyeuituKP — vaudais toujours (@TFilastin) November 9, 2023

ويواجه قطاع غزة كارثة إنسانية مع توغل جيش الاحتلال الاسرائيلي الذي يقود عملية برية في قطاع غزة مع استمرار القصف الجوي منذ أكثر من شهر.

ويشهد القطاع تعثرا في الإمدادات الإنسانية وسط شح كبير في الغذاء بجانب دمار هائل في البنية التحتية وانقطاع في أغلب الخدمات.

وقالت أنس في نداء عبر برنامج الأغذية العالمي “يمكنكم تقديم الدعم الغذائي الطارئ للأطفال والعائلات الذين يكافحون من أجل البقاء”.

وكانت اللاعبة التونسية أعلنت إثر فوزها على التشيكية ماريكيتا فوندروسوفا في البطولة الختامية لموسم تنس السيدات في كانكوك بالمكسيك قبل نحو اسبوع، عن تبرعها بجزء من جائزتها للعائلات والأطفال الفلسطينيين.

(د ب أ)