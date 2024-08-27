نجم بايرن ميونخ يرغب في الرحيل عن الفريق

برلين: ذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن الجناح الفرنسي كينغسلي كومان أبلغ المقربين منه برغبته في الرحيل عن فريقه بايرن ميونخ.

وأشار تقرير الصحيفة الشهيرة إلى أن كومان غير سعيد بحقيقة أن بايرن ينظر بعين إيجابية إلى فكرة بيع اللاعبين الأعلى أجرا.

ورغم ذلك، لا يبدو أن هناك ناد جديد يلوح في الأفق أمام كومان للانضمام إلى صفوفه في الوقت الحالي، مع بقاء أيام قليلة فقط على انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسبق لكومان أن أبدى اهتمامه باللعب في الدوري الإنكليزي الممتاز. ورغم ذلك، أبدت أندية مثل مانشستر سيتي وأرسنال وليفربول تحفظها بشأن قدرته على الحفاظ على لياقته بسبب الإصابات العديدة التي تعرض لها في الفترة الماضية.

في غضون ذلك، كشفت تقارير عن محادثات محتملة مع كومان، أجراها فريق الهلال السعودي، الذي يضم في صفوفه المهاجم البرازيلي نيمار. ومع ذلك، فإن الانتقال للفريق الأزرق لن يزيد من فرص كومان في اللعب مع منتخب فرنسا.

يذكر أن كومان انضم لبايرن عام 2015، وكان أبرز ما قدمه مع النادي تسجيله هدف تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2020، عقب انتصاره 1 / صفر على باريس سان جيرمان في المباراة النهائية للمسابقة القارية.

ويرتبط كومان بعقد مع بايرن حتى عام 2027.

(د ب أ)