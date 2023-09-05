رياضة | كرة قدم عالمية

نجم برشلونة الصاعد يوضح سبب اخياره اللعب لإسبانيا بدل المغرب

منذ 56 دقيقة

حجم الخط
0

لندن- “القدس العربي”:

أكد نجم برشلونة الواعد لامين جمال، في تصريحات لموقع الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أنه يعيش حلما بعد أيام قليلة من ظهوره الأول كلاعب دولي مع المنتخب الإسباني الأول.

وأثار جمال منافسة كبيرة بين المغرب حيث جذور والده، وإسبانيا حيث ولد في برشلونة، لكن اللاعب الذي يحمل أيضا جنسية غينيا الاستوائية من والدته، قرر الدفاع عن ألوان “لا روخا”.

ووجّه مدرب المنتخب الإسباني، أوسكار دي لا فوينتي، الجمعة الماضي، الدعوة إلى الجناح الواعد الذي خاض خمس مباريات رسمية فقط مع برشلونة، للمباراتين ضد جورجيا وقبرص في 8 و12 سبتمبر ضمن تصفيات بطولة أوروبا 2024.

 

وبات جمال يملك فرصة أن يصبح أصغر لاعب في التاريخ يلعب مباراة مع المنتخب الإسباني، بعمر 16 عاما فقط في حال مشاركته في إحدى المباراتين ضد جورجيا وقبرص.

وقال جمال يوم الإثنين بعد خوض أول تدريب مع المنتخب الإسباني الأول: “إنه أمر لا يصدق أن تكون قادرا على عيش هذا الشعور وأن تكون قادرا على رؤية كل هذه الأشياء والاستمتاع بها على أكمل وجه. أنا هادئ في الوقت الحالي، معتاد على ذلك قليلا بسبب الوقت الذي أمضيته في الفريق الأول بنادي برشلونة”.

وأضاف: “الآن سنرى كيف ستسير الأمور مع المنتخب الوطني”.

وأكد جمال أنه لم يتردد عندما كان عليه الاختيار بين اللعب مع إسبانيا أو المغرب “لعبت دائما لإسبانيا منذ فريق تحت 15 عاما، كنت دائما واضحا بشأن هذا الأمر، أريد اللعب لإسبانيا والفوز ببطولة أوروبا وكأس العالم”.

وردا على سؤال حول النصيحة التي قدمها له والداه عندما علموا أنه تم اختياره للعب مع المنتخب الإسباني، علق لامين جمال قائلا: “بعد استدعائي، اتصلت بوالدتي، طلبت مني أن أكون حذرا، هذا يخيفها قليلا، لكن بعد 30 ثانية اختفى هذا الخوف وهي فخورة جدا بي”.

وأتم: “منذ أن كنت طفلا لعبت ضد لاعبين كبار جدا، ووالدتي تطلب مني أن أكون حذرا بشأن التدخلات وأشياء من هذا القبيل، لكنني أطلب منها أن تكون هادئة وتثق بي”.

وفيما يتعلق بالمستقبل، اعترف مهاجم برشلونة قائلا: “أنا هادئ لأنني أثق بنفسي وهذا كل شيء”.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

استدعاء لاعب برشلونة “لامين يامال” لقائمة المنتخب الإسباني
1 - سبتمبر - 2023
لاعبات المنتخب الإسباني يرفضن خوض أي مباراة قبل إقالة رئيس الاتحاد المحلي
25 - أغسطس - 2023
إسبانيا تهزم إيطاليا بثنائية وتضرب موعدا مع كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية
15 - يونيو - 2023
اسكتلندا تهزم إسبانيا وتتصدر مجموعاتها في تصفيات يورو 2024
29 - مارس - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية