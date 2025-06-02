نجم تلفزيوني بريطاني يتلو أسماء 15 ألف طفل شهيد في غزة وينتقد بطء التحرك الغربي

لندن – «القدس العربي»: كشف الممثل البريطاني الشهير ستيف كوجان، البالغ من العمر 59 عامًا، لقناة «سكاي نيوز» أنه شارك في وقفة تضامنية مؤثرة أمام مبنى البرلمان البريطاني في لندن، حيث تلا قائمة تضم أسماء نحو 15 ألف طفل فلسطيني استشهدوا في غزة خلال العشرين شهرًا الماضية، إثر العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال إنه حضر الوقفة احتجاجًا على «التجويع القسري لآلاف النساء والأطفال في غزة»، مؤكدًا أن «الحصار يستخدم كسلاح لمنع المساعدات الإنسانية».

وتابع «هؤلاء ليسوا مجرد إحصاءات، بل هم أرواح حقيقية كانت لها حياة وانتهت بسبب القصف».

وأضاف: «هناك مقولة من زمن الحروب: موت واحد يُعد مأساة، أما عشرة آلاف فهو مجرد إحصاء. ما نفعله اليوم هو تذكير الناس بأن لكل اسم قصة».

وأردف: «هذه الوقفة تسلط الضوء على ما لا تغطيه وسائل الإعلام الكبرى بالشكل الكافي. وهي انتقاد لمواقف الحكومات الغربية.

ووجّه انتقادات لاذعة للخطاب الرسمي لحكومات المملكة المتحدة وفرنسا وكندا، واصفًا إياه بأنه: «ضعيف ومتأخر»، وتابع: «من المحزن أن يتطلب الأمر هذا الكم من القتل الجماعي والعشوائي حتى نصل إلى هذه المرحلة، لكن الناس أصبحوا أكثر وعيًا، والمطالبة بوقف هذه المأساة تتزايد».

كما شاركت في الوقفة الممثلة البريطانية جولييت ستيفنسون، المعروفة بأدوارها في أعمال خالدة، حيث قرأت أيضًا جزءًا من قائمة أسماء الأطفال الشهداء.

كما قرأ المصور البريطاني المولود في نيجيريا ميسان هاريمان بعض الأسماء.

وجاءت الوقفة بالتزامن مع توقيع عدد من المشاهير، من بينهم دوا ليبا، غاري لينكر، وبندكت كامبرباتش، على رسالة مفتوحة تطالب الحكومة البريطانية بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وحثت الرسالة: «على اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء تواطؤ الدول الغربية في الإبادة الجماعية في غزة.