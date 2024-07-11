نجم منتخب أوروغواي يتشاجر مع جماهير كولومبيا في المدرجات- (فيديوهات)

واشنطن: ذهب داروين نونيز، نجم منتخب أوروجواي، ونحو عشرة من زملائه في الفريق، إلى المدرجات حيث تشاجروا مع مشجعي منتخب كولومبيا، عقب مباراة الفريقين ببطولة كأس أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2024)، قبل تدخل أفراد الأمن لاستعادة النظام، وفقا لتقرير صحافي.

وصعد منتخب كولومبيا للمباراة النهائية في البطولة المقامة حاليا بالولايات المتحدة، عقب فوزه 1 / صفر على أوروغواي في الدور قبل النهائي على ملعب (بنك أوف أمريكا) بمدينة تشارلوت الأمريكية.

وعقب انتهاء اللقاء، أظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لاعبي منتخب أوروغواي يتسلقون للمدرجات ويتبادلون اللكمات مع جماهير كولومبيا.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 داروين نونيز يتعارك مع احد الجماهير بعد خروج الأورغواي!!!! ❌🤯pic.twitter.com/q5e7736roy — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) July 11, 2024

وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، الذي تقام البطولة القارية تحت رعايته، أنه يحقق في الواقعة.

ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة (إي إس بي إن) العالمية تصريحات لخوسيه خيمينز، قائد منتخب أوروغواي، حيث قال إن اللاعبين كانوا يحاولون الدفاع عن عائلاتهم.

وتابع اللاعب الأوروجواياني: “أرجوكم توخوا الحذر، عائلاتنا في المدرجات، وهناك أطفال صغار حديثو الولادة. لقد كانت كارثة. لم تكن هناك شرطة وكان ينبغي علينا الدفاع عن عائلاتنا”.

🚨 داروين نونيز يواسي أحد أطفاله بعد أن اضطر بنفسه القتال مع المشجعين الكولومبيين بسبب عدم وجود أمن وإحضار عائلته إلى الملعب. pic.twitter.com/zhPGnDa4RK — EPL World (@EPLworld) July 11, 2024

شجار عنيف بين داروين نونيز و أحد مشجعي منتخب كولومبيا 😰😳pic.twitter.com/sIZL0M68ZW — EPL World (@EPLworld) July 11, 2024

🔴: قبل ساعه تقريباً انتهت مباراة الاورغواي ضد كولومبيا في كوبا اميركا بفوز كولومبيا، لكن بعد المباراة صار شجار بين لاعبين الاوروغواي والجمهور ومن ضمن اللاعبين داروين نونيز لاعب نادي ليفربول… "هنا مقطعه وهو داخل على الجمهور وتلقى عدد من الضربات"

pic.twitter.com/BsvBvxxqnX — MOATH | معاذ (@M0ATH) July 11, 2024

(د ب أ)