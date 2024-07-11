رياضة | كرة قدم عالمية

نجم منتخب أوروغواي يتشاجر مع جماهير كولومبيا في المدرجات- (فيديوهات)

11 - يوليو - 2024

حجم الخط
0

واشنطن: ذهب داروين نونيز، نجم منتخب أوروجواي، ونحو عشرة من زملائه في الفريق، إلى المدرجات حيث تشاجروا مع مشجعي منتخب كولومبيا، عقب مباراة الفريقين ببطولة كأس أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2024)، قبل تدخل أفراد الأمن لاستعادة النظام، وفقا لتقرير صحافي.

وصعد منتخب كولومبيا للمباراة النهائية في البطولة المقامة حاليا بالولايات المتحدة، عقب فوزه 1 / صفر على أوروغواي في الدور قبل النهائي على ملعب (بنك أوف أمريكا) بمدينة تشارلوت الأمريكية.

وعقب انتهاء اللقاء، أظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لاعبي منتخب أوروغواي يتسلقون للمدرجات ويتبادلون اللكمات مع جماهير كولومبيا.

وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، الذي تقام البطولة القارية تحت رعايته، أنه يحقق في الواقعة.

ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة (إي إس بي إن) العالمية تصريحات لخوسيه خيمينز، قائد منتخب أوروغواي، حيث قال إن اللاعبين كانوا يحاولون الدفاع عن عائلاتهم.

وتابع اللاعب الأوروجواياني: “أرجوكم توخوا الحذر، عائلاتنا في المدرجات، وهناك أطفال صغار حديثو الولادة. لقد كانت كارثة. لم تكن هناك شرطة وكان ينبغي علينا الدفاع عن عائلاتنا”.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

كلوب يدافع عن داروين نونيز بعد تكهنات بشأن رحيله عن ليفربول
10 - مايو - 2024
كلوب يشيد بلاعبه نونيز رغم قله الأهداف
27 - ديسمبر - 2022
كلوب يدافع عن بداية نونيز مع ليفربول ويقول: “إمكاناته مذهلة”
28 - أكتوبر - 2022
كلوب يعلق على طرد نونيز أمام كريستال بالاس
16 - أغسطس - 2022

اشترك في قائمتنا البريدية