نجم هوليوود ريتشارد غير: ترامب “متنمر” و”بلطجي” وأمريكا الآن مكان مظلم للغاية

نيويورك- “القدس العربي”: وصف النجم الهوليوودي ريتشارد غير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه “متنمر” و”بلطجي”، وذلك في خطابه أثناء قبوله جائزة “غويا” التي تمنحها أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية الإسبانية مساء السبت.
وحذّر غير أثناء قبوله جائزة الإنجاز مدى الحياة الفخرية، من “الانزلاق” نحو الاستبداد في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، وحث الجمهور على اليقظة.
وقال غير في خطابه “أنا قادم من مكان نعيش فيه الآن في مكان مظلم للغاية في أمريكا، حيث لدينا متنمر وبلطجي هو رئيس الولايات المتحدة”، وتوقف عندما بدأ الحشد بالتصفيق.
وأضاف “ولكن الأمر لا يقتصر على الولايات المتحدة فقط”، “إنه موجود في كل مكان. في كل مكان”.
وقال غير إنه قرأ رسالة في صحيفة نيويورك تايمز من شخص في المجر وصف فيها “المنحدر الزلق لكيفية حدوث ذلك في كل مكان”.
وأضاف “لقد سيطر الاستبداد علينا جميعًا”، “يجب أن نكون يقظين، ويجب أن نكون نشطين. يجب أن نتحلى بالشجاعة”.
الفنانون المتميزون في هوليوود المثقفون اصحاب التاريخ السينمائي المشهود وافلام الدرجة الاولى الذين حازوا على الأوسكار او ترشحوا له من أمثال ريتشارد جير وروبرت دينيرو وتوم هانس وقاءمة طويلة، يميزون الخببث من الطيب ويعرفون اين الصواب ويقفون معه ويدافعون عنه بقوة ويتصدون لأخطاء اصحاب القوى والنفوذ ولا يخيفهم في قول الحق الأمريكي لومة لاءم.
هذا ما يسمى التزام.
اما ممثلي الاستعراض من أمثال شوازينيجر وممثل الدرجة الثانية جون فويت ومن على شاكلتهم، فهوءلاء منافقون لا قيمة لهم ولا وزن فني لهم كحال فنانيين العربان الذين حالهم المعمي يقول ” وانا كلمة تجبني وكلمة توديني”