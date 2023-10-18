نجوم أتراك يعلنون دعمهم الكامل للقضية الفلسطينية

إسطنبول – «القدس العربي»: عبَّر عدد من نجوم ومشاهير الفن في تركيا، والذين أصبحوا معروفين جدا في العالم العربي، بفضل دبلجة أعمالهم وعرضها على كافة القنوات العربية، أعربوا عن تضامنهم الكامل مع أهالي قطاع غزة، والفلسطينيين، بعد عملية «طوفان الأقصى».

وفضّل بعضهم الصمت أيضا وعدم التدخل وإعطاء أي رأي في الظلم الواقع على القضية الفلسطينية. وخرج بعض النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، بداية هذا الأسبوع، وبدأوا بعرض منشورات داعمة.

ونشر الممثل مراد يلدريم، زوج ملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني، والمعروف في الوطن العربي باسم مراد، منشوراً عبر خاصية الستوري، به علم فلسطين، وكتب «الحرية لفلسطين».

وكان الممثل التركي علي بوراك جيلان وما زال واحداً من بين أكثر الممثلين الأتراك الذين يقفون إلى جانب القضية الفلسطينية، من خلال الدعم المستمر، والمشاركة في أي حملات تبرع تخص الموضوع.

فيما نشر الممثل جوكهان ألكان، الشهير باسم علي عساف في مسلسل «نبضات قلب»، صورة لطفل فلسطيني وسط الركام والقصف الإسرائيلي وكتب: «من قتل المدنيين الأبرياء فهو الإرهابي». وشارك الممثل إيكين مارت فيديو لأطفال من قطاع غزة وهم يبكون، ويشكون من ألم ما يعيشون في الحرب، التي شنتها عليهم قوات الاحتلال. بدوره شارك الممثل أوزان أكبايا في حملة الدعم، من خلال صورة لعلم فلسطين مكتوبة على شكل «الحرية لفلسطين»، وأضاف إلى جانبها باللغة التركية: «لا تقتلوا الأطفال».

وحضر علي بوراك في حملة دعم أهالي قطاع غزة، من خلال منشوراته عبر حسابه الرسمي على إنستغرام. ونشر صورة له بالكوفية الفلسطينية، وكتب باللغات العربية، والتركية، والإنكليزية جملة واحدة وهي: «إن كنت لا تستطيع رفع الظلم، فأخبر عنه الجميع على الأقل».

وكان الممثل الشاب أحمد هاكتان من بين الأصوات التي دعمت القضية الفلسطينية، حيث نشر فيديو باللغتين العربية والإنكليزية، يشرح مدى الظلم الذي يمارسه الاحتلال على أهالي مدينة غزة.

الممثل فوركان أكسوي، الذي تعرف عليه الجمهور العربي بشكل مقرب في مسلسل «ابنة السفير»، عبر عن غضبه لعدم تقديم بقية الفنانين دعمهم للقضية الفلسطينية.

وقال في منشور مطول له باللغة التركية: «لماذا تصمتون؟ لماذا أنتم خائفون؟ هل أنت خائف من عدم تقديمك لحفل موسيقي في إسرائيل مثلاً؟ أو خائف من فقدانك للمعجبين الذين يؤيدون إسرائيل؟ أم أنك تفكر في احتمالية أن يتم ضمك إلى الفريق الإسرائيلي مستقبلاً؟ عار عليكم؟!»

وأضاف في المنشور نفسه: «والله العظيم، عار عليكم، يجب أن نصمت لكي نسمح للأطفال بالنوم، لا لكي نسمح بقتلهم، صلوا وادعوا لفلسطين».