نجوم التسعينيات المصريون يحيون حفلا بعنوان «كاسيت 90» في مهرجان العلمين

العلمين – «القدس العربي»: أحيا نجوم التسعينيات المصريون محمد فؤاد وحميد الشاعري وهاشم عباس وإيهاب توفيق وخالد عجاج، حفلا غنائياً ضخماً مساء أمس الخميس بعنوان «كاسيت 90»، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية، حيث نفدت التذاكر.

وأقيم الحفل بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وموسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية.

وكانت قد أعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين عبر إنستغرام، تفاصيل الحفل: فاكر شريط الكاسيت وإحساسك وأنت بتسمع أول أغنية في الألبوم؟ مهرجان العلمين الجديدة 2024، بيقدم حفلة هترجع لجيل التسعينيات أحلى ذكرياته.

وألهبت هذه الأغاني عشاق جيل التسعينيات، فهناك أغان صُدرت ومر عليها أكثر من 33عاما، مثل أغنية مثل أغنية «إسألي» لمحمد فؤاد الذي تربع على عرش الساحة الفنية خلال هذه الفترة وكان أهم فناني التسعينيات، فقد صدرت هذه الأغنية في عام 1990، وتعد من الأغاني الإيقاعية التي تجذب انتباهك بمجرد سماعها.

ومن الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا أيضا أغنية في «السكة ويلابينا يلا»، كما خرج « فؤاد» عن اللحن الإيقاعي المألوف وقدم «موعداني»، في وصلة طربية مميزة، واستمر في التميز بهذا اللون الطربي الحزين وقدم أيضا أغنية «هودعك»، و»ولا يهمك» من ألبوم حبينا الذي صدر عام 1993.

والى هشام عباس، أحد نجوم التسعينيات وشريط الكاسيت حينها، فقد تميز بتقديم نوع مختلف من الموسيقي بطعم ثقافات مختلفة، ومن أهم أغانيه التي مر عليها أكثر من 30 عاما، نجد الأغنية الأشهر «حلال عليك»، التي ضمت كلمات مثيرة للدهشة تحمل أكثر من معنى وصعب تفسيرها، وكان هذا سر نجاحها.

ومن أغاني النجم إيهاب توفيق، التي أداها أغنية «مراسيل» و»على كيفك ميل»، وأيضا «رسمتك»، التي صدرت في عام 1993، أما مصطفى قمر فقد نجح هو الآخر أن يحصد مكانة متميزة بين نجوم التسعينيات ومن أغانيه التي مر عليها عقود كانت أغنية «البيانولا» وأغنية «اسكندراني» من ألبوم «لياليكي».

هذه الأغاني التي عمرها أكثر من 30 عام، ليست مجرد أغاني مميزة ما زالت عالقة في ذهننا، لكنها شريط ذكريات يمر على عقلك بمجرد سماعها، صور من زمن مضى تستعيدها ذاكرتك لطفولة أو فترة عمرية لا يتبقى منها سوى هذه الصور في ذهنك.