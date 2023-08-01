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نجوم الفن في لبنان يعبرون عن محبتهم للجيش في عيده- (فيديو)

منذ 41 دقيقة

الفنانة نجوى كرم على مسرح مهرجان جرش الأردني

ناديا الياس
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بيروت- “القدس العربي”: حيّا عدد من نجوم الفن في لبنان الجيش بعيده الثامن والسبعين، الذي يصادف الأول من شهر آب/أغسطس، موجهين رسائل التهنئة له ضمن هاشتاغ #عيد الجيش اللبناني.

ومن بين المهنيئين النجمة نجوى كرم التي نشرت مقطع فيديو بدت فيه وهي تحيي الجيش الذي وصفته بأنه مثل الأرز “يزرع جنوده لحمايتنا”.

وعايدت هيفاء وهبي الجيش بطريقة مميزة، فنشرت مقطع فيديو أظهر تضحيات وتدريبات الجيش اللبناني وتوجهت إليه بالقول “الله يحميك يا حامي بلادي”.

وعبرت نانسي عجرم عن اعتزازها بالجيش الذي وصفته بأنه ” حماة الأرض وأهل الشرف وعنوان الوفاء”، وأضافت “كل عام وانتو الأبطال اللي منشوف حالنا فيهن!”.

أما إليسا فكتبت “من يوم اللي جينا عا هالدني ليوم اللي منرحل عنها… قيمة الوطن بتبقى الأغلى. وإنت يا وطن أغلى وأعلى. كل عيد والجيش اللبناني بخير”.

فيما أهدى عاصي الحلاني الجيش أغنية خاصة مصورة بعنوان “لبنانك ممنوع اللمس” من كلمات وألحان طوني أبي كرم وتوزيع بودي نعوم وإخراج عادل سرحان، وقد أطلقها بالتعاون مع مديرية التوجيه في الجيش اللبناني.

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