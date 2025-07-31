نجوم الفن يودّعون لطفي لبيب بكلمات مؤثرة- (تدوينات)

القاهرة- “القدس العربي”:

بكلمات مؤثرة، حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي الممثل المصري الراحل لطفي لبيب، الذي غادر عالمنا صباح الأربعاء بعد صراع طويل مع المرض.

الفنان أحمد السقا، نعى الراحل عبر حسابه الخاص على “إنستغرام” قائلاً: “البقاء لله… وداعاً الفنان القدير لطفي لبيب… ربنا يرحمك ويغفر لك يا أستاذ لطفي، ويجعل مثواك الجنة… خالص العزاء لأهله وأحبائه”.

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كما حرص نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي على نعي الراحل، كاتباً عبر حسابه في “إنستغرام”: “وداعاً صاحب البهجة”.

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بينما نعت الفنانة ريهام عبد الغفور الراحل، وكتبت عبر حسابها في “إنستغرام”: “إنا لله وإنا إليه راجعون… حتوحشنا يا حبيبي وحيوحشنا قلبك الطيب وابتسامتك اللي مفرقتش وشك أبداً حتى في شدة مرضك، في الجنة ونعيمها بإذن الله الفنان الكبير لطفي لبيب”.

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وعبّر الفنان إدوارد عن حزنه الشديد لفقدان الفنان لطفي لبيب، حيث كتب ناعياً: “ياما اشتغلنا سوا سنين وسنين، ياما نصحتني وعلّمتني، أكيد أنت في مكان أحسن من اللي إحنا فيه، الله يرحمك يا حبيبي ويصبّر عيلتك”.

ورثت الفنانة يسرا اللوزي الفنان الراحل، حيث كتبت عبر “إنستغرام”: “إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون… فقدنا النهارده واحد من أهم وأحب الممثلين لمصر لطفي لبيب، ربنا يرحمه… نسأل الله أن يكون مثواه الجنة، وربنا يصبّر أهله وأحبابه”.

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ونعى الفنان محمد إمام الممثل الراحل، وكتب في تدوينة له عبر حسابه على منصة “إكس”: “الله يرحمك يا أستاذ لطفي ويصبّر أهلك وأصحابك وحبايبك على فراقك”.

إنا لله وإنا إليه راجعون .. وداعًا الاستاذ الكبير #لطفي_لبيب .. خالص عزائي لأسرته الكريمة… اسالكم الدعاء 🙏🙏 pic.twitter.com/04VFuW6SC6 — Mohamed Emam (@Mohamed_Emam) July 30, 2025

وكتب الفنان حسين فهمي ناعياً الفقيد: “رحيل الفنان الكبير لطفي لبيب خسارة كبيرة للفن المصري والعربي. لقد كان فناناً مثقفاً وملتزماً، وامتلك حساً إنسانياً راقياً انعكس في كل أدواره. وسيظل اسمه محفوراً في ذاكرة السينما المصرية. نعزّي أنفسنا وأسرته ومحبيه، ونتمنى أن يلهم إرثه الأجيال القادمة”.

وأصدر “مهرجان القاهرة السينمائي الدولي” بياناً نعى فيه الفنان الكبير لطفي لبيب، الذي رحل بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء والإبداع، قدّم خلالها عشرات الأدوار التي رسّخت مكانته في قلوب الجماهير والنقاد على حد سواء.

وجاء في بيان المهرجان: “لقد كان لطفي لبيب رمزاً للفنان المثقف والواعي، فناناً أصيلاً تميز بالحضور الطاغي والموهبة الفريدة، سواء في الكوميديا أو الدراما، وأغنى الساحة الفنية بعدد كبير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية، وترك إرثاً فنياً وإنسانياً سيبقى خالداً في ذاكرة الثقافة العربية”.

كما نعت نقابة المهن التمثيلية، الفنان الراحل في بيان قالت فيه: “إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ… تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنان الكبير لطفي لبيب، وتتقدّم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرته بخالص التعازي داعين المولى عزّ وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.