نجوم سينمائيون يدينون في رسالة مفتوحة الصمت حيال “الإبادة الجماعية” في غزة

كان (فرنسا): دان كثر من نجوم السينما العالمية “الصمت” حيال “الإبادة الجماعية” في قطاع غزة، وذلك في رسالة مفتوحة نُشرت في عدد الثلاثاء من صحيفة ليبيراسيون الفرنسية بمناسبة افتتاح مهرجان كان السينمائي.

وجاء في الرسالة ومن بين موقعيها بيدرو ألمودوفار وسوزان ساراندون وريتشارد غير “نحن الفنانين الثقافيين والممثلين، لا يمكننا أن نبقى صامتين بينما تقع إبادة جماعية في غزة”، وذلك في نصّ وقّعه 380 من نجوم السينما العالمية يحيي ذكرى فاطمة حسونة، المصورة الصحافية التي قُتلت في قصف إسرائيلي في منتصف أبريل/ نيسان وبطلة فيلم وثائقي من المقرر عرضه في المهرجان.

(أ ف ب)