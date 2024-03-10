فوز كيليان ميرفي بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن فيلم (أوبنهايمر)و (ذا زون أوف إنترست) يفوز بجائزة أفضل فيلم أجنبي- (صور)

لوس أنجليس: حصد كيليان ميرفي أول جائزة أوسكار في مسيرته بعد أن فاز بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم (أوبنهايمر) الذي يروي قصة عالم الفيزياء الذي تولى قيادة مشروع الولايات المتحدة لتطوير القنبلة الذرية خلال الحرب العالمية الثانية.

وتأتي الجائزة ختاما لموسم جوائز ناجح للممثل الأيرلندي البالغ من العمر 47 عاما والذي كان قد حصل أيضا على جائزة جولدن جلوب وجائزة بافتا وجائزة نقابة ممثلي الشاشة لأدائه في الفيلم نفسه.

وكان ترشيحه للأوسكار هو أول ترشيح له.

إيما ستون تفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن فيلم (بور ثينجز)

كما فازت إيما ستون بثاني جائزة أوسكار اليوم الاثنين بعد فوزها بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم (بور ثينجز) “كائنات مسكينة” من نوع الكوميديا الظلامية الذي يسرد قصة امرأة عادت إلى الحياة من الموت.

وفازت ستون (35 عاما) بالجائزة لأول مرة عن دورها في فيلم (لالا لاند) الغنائي الصادر عام 2016.

و فاز الفيلم الفرنسي “أناتومي أوف إيه فال” (“Anatomie d’une chute” – “أناتومي دون شوت” بالنسخة الأصلية) بجائزة أوسكار أفضل سيناريو أصلي الأحد، فيما نال “ذي زون أوف انترست” أوسكار أفضل فيلم دولي.

وتتقاسم مخرجة “أناتومي أوف إيه فال” جوستين ترييه جائزة الأوسكار مع رفيقها أرتور هراري، الذي كتبت معه السيناريو أثناء الجائحة.

ويقدم العمل الفائز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان، سرداً قضائياً لافتاً لمحاكمة تجد فيها كاتبة نفسها متهمة بقتل زوجها.

كما فاز الفيلم البريطاني “ذي زون أوف إنترست” بجائزة أوسكار أفضل فيلم دولي الأحد، وذلك بفضل قصة تأسر المشاهدين عن الحياة الهانئة لعائلة من النازيين كانوا يقيمون بسلام في الفيلا الخاصة بهم بجوار معسكر أوشفيتز.

الفيلم من إخراج جوناثان غليزر، ويتناول رعب المحرقة اليهودية (الهولوكوست)، وهو موضوع حاضر باستمرار خلف جدار حديقة العائلة، من دون أن يظهر أي شيء على الشاشة.

وتغلّب العمل على “ايو كابيتانو” (إيطاليا)، و”برفكت دايز” لفيم فندرز (اليابان)، و”ذي تيتشرز لاونج” (ألمانيا)، و”سوسايتي أوف ذي سنو” (إسبانيا).

وبفضل هذا العمل الذي وقّعه المخرج ألكسندر باين، تغلبت راندولف على منافساتها القويات جودي فوستر (“نياد”)، وأمريكا فيريرا (“باربي”)، وإميلي بلانت (“أوبنهايمر”)، ودانييل بروكس (“ذي كوور بوربل”).

وهذه أول جائزة أوسكار للممثلة البالغة 37 عاماً والتي تألقت في فيلم “ذي هولدوفرز”، وهو قصة من أجواء عيد الميلاد من تأليف ألكسندر باين تؤدي فيها دور ماري لامب، وهي طاهية أميركية من أصل إفريقي تعيش حالة حداد في مدرسة ثانوية راقية في نيو إنغلاند.

بعد أن احتقرها معظم الطلاب أو تجاهلوها، تجد نفسها عالقة في ليلة رأس السنة مع مدرّس تاريخ صارم (بول جياماتي) ومراهق ضعيف (دومينيك سيسا)، وتنشأ بينهم صداقة غير محتملة.

(ذا بوي اند ذا هيرون) يفوز بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة

كما فاز هاياو ميازاكي بثاني جائزة أوسكار له اليوم الأحد عن فيلم الرسوم المتحركة الروائي الياباني (ذا بوي اند ذا هيرون) “الصبي ومالك الحزين” الذي يعد شبه سيرة ذاتية، وهو فيلم خيالي عن فتى حزين على والدته المتوفاة.

وبرز فيلم الرسوم المتحركة الياباني كمرشح قوي في الجوائز بعد حصده جائزة جولدن جلوب وجائزة بافتا.

كريستوفر نولان يفوز بأوسكار أفضل مخرج عن “أوبنهايمر”

كما فاز كريستوفر نولان بجائزة أوسكار أفضل مخرج الأحد عن “أوبنهايمر”، وهو فيلم يتناول سيرة مبتكر القنبلة الذرية نال استحسان النقاد والجمهور.

هذا الفيلم الضخم الذي حقق مليار دولار من إيرادات شباك التذاكر العالمية، جعل المخرج الأميركي البريطاني الأوفر حظاً لنيل الجائزة.

وتغلب نولان على مارتن سكورسيزي (“كيلرز أوف ذي فلاور مون”) وجوستين ترييه (“أناتومي أوف إيه فال”) ويورغوس لانثيموس (“بور ثينغز”) وجوناثان غلايزر (“ذي زون أوف إنترست”).

(وكالات)





