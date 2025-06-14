نجوم لوس أنجلوس يرفعون الصوت ضد إجراءات ترامب بحق المهاجرين

لوس أنجلوس: تشكل لوس أنجلوس، قلب صناعة السينما الأمريكية، مقر إقامة الكثير من النجوم… هؤلاء الأثرياء والمشاهير المنحازون تقليديًا إلى الديمقراطيين، ينتقدون سياسات دونالد ترامب المناهضة للهجرة وقراراته بنشر عناصر من القوات الأميركية لتطويق الاحتجاجات في المدينة.

يجب أن نرفع صوتنا

استنكر العديد من المشاهير التناقض بين ادعاءات دونالد ترامب بأن سياساته تستهدف المجرمين الخطرين، والعمليات التي يبدو أنها تستهدف العمال المياومين والعاملين في المصانع.

كيم كارداشيان: عندما نرى أشخاصًا أبرياء من المكافحين في عملهم يُنتزعون من عائلاتهم بطريقة لا إنسانية، يجب أن نرفع صوتنا

كتبت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، المولودة في لوس أنجلوس، على مواقع التواصل الاجتماعي: “عندما يُقال لنا إن هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك موجودة للحفاظ على أمن بلدنا والتخلص من المجرمين العنيفين، فهذا أمرٌ جيد”.

وأضافت المليارديرة الأربعينية المؤثرة عبر الشبكات الاجتماعية: “لكن عندما نرى أشخاصًا أبرياء من المكافحين في عملهم يُنتزعون من عائلاتهم بطريقة لا إنسانية، يجب أن نرفع صوتنا”.

وأضافت مؤسسة علامة “سكيمز” للملابس الداخلية: “نشأتُ في لوس أنجلوس، ورأيتُ مدى تجذّر المهاجرين في نسيج هذه المدينة. إنهم جيراننا وأصدقاؤنا وزملاؤنا في الدراسة والعمل وأفراد من عائلتنا”.

وتابعت قائلة: “بغض النظر عن موقفك السياسي، من الواضح أننا نزدهر بفضل مساهمات المهاجرين”.

ودانت مغنية الراب دوتشي، في خطاب قبولها جائزة أفضل فنانة “هيب هوب” في حفل توزيع جوائز “بي إي تي”، الأحد، “الهجمات الوحشية التي تُثير الخوف والفوضى في أحيائنا باسم القانون والنظام”، معتبرة أن “ترامب يستخدم القوات المسلحة لقمع احتجاج”.

ودعت صاحبة أغنية “أنكزايتي” الجميع إلى “العيش في الأمل لا الخوف”.

أبرياء يُختطفون

قدّم جيمي كيميل، مُقدّم البرامج الحوارية المسائية، مونولوغًا لاذعًا لمدة 12 دقيقة من استوديوهاته في قلب هوليوود، افتتحه بلقطات لسائحين يستمتعون بالمعالم السياحية القريبة، وبالعرض الأول لأحد الأفلام.

وقال الكوميدي مازحًا: “لم يقتصر الأمر على أننا لسنا أمام نهاية العالم، بل يُعرض الآن فيلم إيليو من إنتاج ديزني/بيكسار، وهو عمل عن الكائنات الفضائية.. لا تخبروا ترامب بذلك، إذ سيرسل القبعات الخضراء أيضًا”، في إشارة إلى إحدى القوات الأمريكية الخاصة.

واعتبر أنّ ثمة خطبًا ما عندما نرى “أبرياء يُختطفون- هذه هي الكلمة الصحيحة- على يد عملاء ملثمين، يُخفون هوياتهم، ويختطفون الناس من الشوارع”.

جيمي كيميل: أبرياء يُختطفون- هذه هي الكلمة الصحيحة- على يد عملاء ملثمين، يُخفون هوياتهم، ويأخذون الناس من الشوارع

القيم الأمريكية

أفاد الموسيقي والمنتج فينياس أوكونيل، الحائز جائزتي غرامي وأوسكار، والمشهور بتعاونه مع شقيقته بيلي إيليش وعمله على موسيقى فيلم “باربي”، أنه علق في المواجهات، مندّدًا، عبر إنستغرام، بتصرف الشرطة خلال هذه الأحداث.

كتب أوكونيل، المتحدر من لوس أنجلوس: “كدت أتعرّض للغاز المسيل للدموع خلال احتجاج سلمي للغاية في وسط مدينة لوس أنجلوس، إنهم يُحرّضون على ذلك”.

وصفت إيفا لونغوريا، نجمة مسلسل “ديسبيريت هاوسوايفز”، المداهمات التي تستهدف المهاجرين غير القانونيين بأنها “تتعارض مع القيم الأمريكية”.

وكتبت على إنستغرام: “هذا أمرٌ غير إنساني، من الصعب مشاهدته، من الصعب جدًا مراقبته من بعيد، لا أستطيع تخيل شعور التواجد في لوس أنجلوس الآن”.

ولفتت إلى أن هذه الاحتجاجات نتيجة “غياب مسار الإجراءات القانونية العادية للمهاجرين الملتزمين بالقانون ودافعي الضرائب، والذين كانوا جزءًا من مجتمعنا منذ زمن طويل”، بينما لا يزال الكثير من المهاجرين يعيشون حياتهم في الخفاء منذ سنوات.

(أ ف ب)