نجوم مصريون يحتشدون في عزاء شقيق أحمد ومحمد السبكي- (فيديو)

“القدس العربي”: شهد عزاء سيد السبكي، شقيق المنتجين أحمد ومحمد السبكي، واللاعب السابق في النادي الأهلي المصري، والذي أُقيم في مسجد الشرطة في الشيخ زايد بالقاهرة، حشداً كبيراً من نجوم الفن والرياضة. وقد بدت مشاعر الحزن واضحة على الحضور الذين اجتمعوا لتقديم واجب العزاء لعائلة السبكي بعد فقدان أحد أفرادها.

وحضر العزاء عدد من نجوم الفن، بينهم: أحمد السقا، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، علي ربيع، جلال الزاكي، حسن الرداد، يسرا، علاء مرسي، سيد رجب، منير مكرم، إيمي سمير غانم، يسرا اللوزي، بجانب مجموعة من المخرجين والمنتجين مثل طارق الجنايني، هشام عبد الخالق، وسامح عبد العزيز.

كما حضر العزاء الفنانون: باسم سمرة، ومحمد ممدوح، ومحمود الليثي، وعماد زيادة، وأحمد فهمي، وعمرو يوسف، وسامح حسين، وحنان مطاوع، وشيري عادل، وبيومي فؤاد، ومحمود عبد المغني، وصبحي خليل، وسليمان عيد، ومحمد فهيم، ومحمد عبد المنعم، وإيهاب فهمي، وسامح حسين، وناهد السباعي، وأحمد فهيم، وحسني شتا… والمخرجون: خالد يوسف، ووائل إحسان، ومحمد ياسين، وعمرو عرفة، وعثمان أبو لبن، ومحمد الشربيني، وعمر عبد العزيز، بحسب مجلة لها.