نجوم مصر يصفون ضرب مستشفى المعمداني بمجزرة تشبه تماما وجه إسرائيل

القاهرة – «القدس العربي»: لم يخل موقع على وسائط التواصل من مشاركة الفنانين المصريين لصور وأحداث مجزرة المشفى، التي شبهها بعضهم بأنها تشبه وجه إسرائيل ورئيس وزراء ووجوه الزعماء الغربيين الداعمين لهمجيتها.

فعبر النجم محمد هنيدي، عبر خاصية ستوري على حسابه على إنستغرام، قائلا: واحده من أبشع المجازر في التاريخ أكتر من ألف شهيد من الأطفال والنساء والرجال وكبار السن أبرياء رايحين يتعالجوا في آخر مستشفى موجودة في غزة. قتلهم الاحتلال بدم بارد وسط رعاية الغرب ودعمه.. مجزرة بشعة»!

وعبرت النجمة يسرا عن غضبها من الكارثة الوحشية، التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقالت من خلال منشور لها على موقع إكس: «حسبنا الله ونعم الوكيل.. كارثة إنسانية ومجزرة وحشية منتهكة لجميع القوانين الدولية والإنسانية وجريمة تفوق كل ما سبق. اللهم برداً وسلاماً على أهلنا في غزة وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ».

وكان اتحاد النقابات الفنية استنكر ضرب المستشفى الأهلي المعمداني فى غزة، وقال في بيانه: «إن الهجمة التي وقعت اليوم لن تغفرها الأرض التي امتلأت بدماء الشهداء ولن يغفر التاريخ هذه الجريمة النكراء التي ألمت قلوبنا وأبكتنا، ولكن هذا هو واقع الصهاينة، دائمًا وأبدًا يتحدثون بلغة الغدر والقتل والاعتداءات الغاشمة».

وأدان النجم مصطفى شعبان الهجوم الغاشم، قائلا: «المجزرة التي شهدها مستشفى المعمداني في غزة ليست سوى جريمة بشعة ووحشية، نفذتها قوات الاحتلال بكل برودة وقسوة».

وتابع من خلال صفحته الرسمية في موقع «إكس»: «هذا العدوان الهمجي الذي يستهدف شعباً أعزل، يدافع بشجاعة وصمود عن أرضه وكرامته، هو مرآة عاكسة للظلم والطغيان».

وكتبت النجمة كندة علوش عبر حسابها على إنستغرام: «القانون الدولي يمنع قصف المستشفيات. الله يشل إيديكم. قصف مستشفى المعمداني جريمة تفوق كل ما سبقها من جرائم. مئات الشهداء معظمهم من الأطفال أين العالم المتواطئ من هذه الجريمة البشعة. كيف سيبرر الذين يقفوا على الضفة الأخرى من الإنسانية هذه البشاعة. يا رب ارحم شهداء غزة».

كما كتبت النجمة ياسمين عبد العزيز وهي باكية: «أقسم بالله قهر وظلم»!

على الحجار: قصف مستشفى المعمداني بغزة

وصمة عار في جبين إسرائيل

وكشف الفنان على الحجار، أن إسرائيل عندها نكستان في حياتها تبقيان وصمة عار في تاريخها، 6 أكتوبر، و7 أكتوبر، مضيفا أن قصف مستشفى المعمداني في غزة شيء غير مسبوق، ووصمة عار في جبين إسرائيل».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي أم سي»، أنه لو كل شخص في مجاله أدى دوره بإخلاص وصدق سيصبح هناك موقف، موضحا أن أوروبا وأمريكا لا تستطيع أن تنطق بالحقيقة.

وأوضح أنه بإمكان كل شخص منا أن يقوم بدوره، مضيفا أنه في 45 سنة مسيرته، قدم 13 أغنية لفلسطين، وكذلك أوبريت كامل.