نجوم مغاربة في الرياضة والفن ووزيرة سابقة يشدون عضد أهل فلسطين- (تدوينات) 

الرباط – “القدس العربي”: بصورة لامعة ومشرقة لقبة الصخرة بالقدس، عبّر لاعب المنتخب المغربي المحترف بنادي الإتحاد السعودي، عبد الرزاق حمد الله، عن دعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني في غزة الذي يتعرض لأبشع عدوان على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ولم يكتف حمد الله بالصورة، بل أرفقها بتعليق قال فيه “هنا الأقصى… هنا أرض الرباط… هنا مواطن العزة… هنا حيث الطفل رجل، والأم أمة”.

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ونال منشور لاعب أسود الأطلس الكثير من “لايكات” الإعجاب تجاوزت إلى حدود كتابة هذه السطور 64 ألف متابع، كما كانت التعليقات كلها تعبير عن دعم أهل فلسطين والدعاء لهم بالصبر والنصر، أما أيقونات القلب فقد أغرقت المنشور.

كما غيّر عبد الرزاق حمد الله صورة البروفايل الخاص بحسابه على انستغرام، ليضع صورة لعلم فلسطين وفي الخلفية ظهر المسجد الأقصى وأمامه شاب فلسطيني بالكوفية.

نجم مغربي آخر لكن في مجال الفن، ويتعلق الأمر بالممثل والمخرج رشيد الوالي، واظب على نشر تدوينات على حسابه في انستغرام دعما لأهل فلسطين، وكان أحدها عبارة عن صورة مؤلمة تظهر حجم الخراب والدمار الذي لحق مبان في أحد أحياء غزة، وفي مقدمة الصورة بدت أحذية الأطفال مرمية تعبيرا عن موتهم.

وأرفق الوالي الصورة بتعليق باللغة الإنكليزية قال فيه: “من الذي أصدقه؟ هل أصدق ما أرى أو ما أسمعه؟ واليوم يغمض العالم عينيه على هذه الوحشية، بل ويجد لها مبررا”.

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وفي منشور سابق، عمم رشيد الوالي صورة تظهر فيها حشود المشاركين في مسيرة الرباط التضامنية مع فلسطين، وعلق عليها باختصار “صورة تعبر عن كل شيء”.

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أما القيادية في حزب “التقدم والاشتراكية” والوزيرة السابقة، شرفات أفيلال، فقد نشرت بدورها صورة عن مسيرة الرباط التضامنية وعلقت عليها “لا يمكنكم إسكات أصوات الحرية”.

كما نشرت شرفات صورة من وقفة تضامنية شهدتها العاصمة المغربية وظهر فيها الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية” نبيل بنعبد الله وهو يمسك بيد السفير الفلسطيني في المغرب جمال الشوبكي ويرفعها نحو الأعلى تعبيرا عن النصرة والتضامن.

وعلقت الوزيرة السابقة على الصورة بأيقونات لقلوب سوداء تعبيرا على الحداد، كما كتبت نص الدعاء القائل ” اللهم إني استودعتُك فلسطين وأهلَها، كبارَها وصغارَها، رجالَها ونساءَها، شبابَها وبناتِها، أرضَها وسماءَها، فاحفظها يا ربنا من كل سوء.. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وثبت اقدامهم يارب، حفظ الله المرابطين المجاهدين وثبتهم الله وأيدهم بنصره يا رب العالمين”.

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والجدير بالذكر أن الوقفة التضامنية موضوع الصورة، كانت قد دعت إليها الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، وتوجهت فعالياتها إلى مقر سفارة فلسطين بالرباط، حيث ألقيت كلمات بالمناسبة عبرت عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.

واختار الفنان سعيد باي أن يعبر عن حزنه وتضامنه مع أهل فلسطين، بصورة متداولة معبرة جدا، يظهر فيها علم فلسطين وتوسطته عبارة مثل شريط الأخبار في الفضائيات تقول “عاجل: لا يوجد إصابات، الكل شهداء”، وعلق على المنشور فنان آخر وهو جواد العلمي بأيقونة تفيد بعلامة النصر.

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وسبق للفنان العلمي أن نشر على حسابه صورة سوداء تتضمن علم فلسطين دلالة على الحزن، معلقا عليها “حسبنا الله ونعم الوكيل”.