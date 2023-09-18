نجوم من لبنان ومصر وسوريا والعراق والأردن نالوا جوائز تكريمية في حفل «موريكس دور»

بيروت-«القدس العربي»: في رسالة تؤكد على الصمود وعلى هوية لبنان الثقافية والفنية، وتحت شعار «Staying Alive» أقيم حفل توزيع جوائز «موريكس دور» برعاية وزارتي السياحة والاعلام في كازينو لبنان، وتميّز بالابهار وتمّ في خلاله تكريم مجموعة من الفنانين من لبنان والعالم العربي بحضور حشد من الشخصيات الدبلوماسية والرسمية والفنية والاعلامية من لبنان ومصر وسوريا والاردن والعراق وتونس وتركيا، ونقل الحفل مباشرة عبر شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال تحت ادارة المخرج طوني قهوجي.

وتسلم النجوم المكرمون جوائزهم التقديرية عن اجمل عمل قدموه ونال اعجاب المنظمين واللجنة التحكيمية وتصويت الجمهور، وتنوعت الجوائز بين التكريمية والاعمال الدرامية المشتركة حيث تم تكريم أفضل ممثل عربي وممثلة عربية، أفضل ممثلة لبنانية للدورين الأول والمساند، وأفضل ممثل لبناني للدور الأول ومساند أيضا ، وأفضل فيلم سينمائي لبناني.

وعن الاعمال الغنائية والاصدارات الفنية تم تتويج نجوم ونجمات الغناء اللبناني والعربي، وتم منح جائزة أفضل أغنية لبنانية وأفضل شارة مسلسل وأفضل أغنية عربية وأفضل فيديو كليب وسواها.

واستهل الحفل بتكريم الفنانة هدى حداد شقيقة السيدة فيروز، عن مجمل أعمالها الفنية خلال مسيرتها الطويلة والغنية، وخطفت هدى الانظار بإطلالتها على المسرح لدى استلامها الجائزة التكريمية حيث قدمت أغنيتها الجميلة «من يوم ليوم» برقة وعذوبة صوتها الماسي على وقع لوحة راقصة فاتنة تناسب وقع الاغنية. واستذكرت هدى في كلمتها المقتضبة الاخوين الرحباني كعربون شكر ووفاء لهما لمساندتها ودعمها في مسيرتها الفنية بقولها: «أحب أن أشارك هذا التكريم مع أشخاص تربيت بينهم وعلمونا الفن، أنا أعتز بالمدرسة التي تربيت فيها، مدرسة عاصي ومنصور الرحباني».

وحصد الفنان اللبناني جهاد الأطرش جائزة تكريمية مماثلة عن مجمل مسيرته الفنية، واستذكر في كلمته على المسرح الشعوب المنكوبة في العراق وليبيا من جراء الزلازل والفيضانات، طالباً الصلاة من أجل المنكوبين.

وجاءت جائزة أفضل ممثلة بالدراما المصرية من نصيب المنجمة هالة صدقي عن دورها في «جعفر العمدة».

وحصل رفعت طربيه على جائزة «موركس تكريمي لممثل مسرحي لبناني» عن مجمل مسيرته.

ونالت المطربة نوال الزغبي جائزة نجمة الغناء اللبنانية عن أغنيتها الأخيرة «حفلة»، ووجهت تحية لكل امرأة.

ونال النجم قيس الشيخ نجيب جائزة أفضل ممثل عربي في الدراما المشتركة عن دوره في مسلسل «ستيلتو»، وقال «قلوبنا مع المغرب وليبيا.. والله يحمي لبنان وبلدي سوريا، هذه اللحظة تذكرني بلحظة قبل 16 عاماً على المسرح في دمشق عندما استلمت أول جائزة».

وحصدت الممثلة اللبنانية ورد الخال ، جائزة أفضل ممثلة لبنانية دور أول عن شخصية «كارما» التي جسدتها في مسلسل «للموت 3». ولدى استلامها الجائزة توجهت بالشكر إلى فريق عمل المسلسل ولاسيما للمثلة ماغي بوغصن ودانييلا رحمة والكاتبة ندين جابر والمخرج فيليب اسمر، ومازحتها ماغي لدى تسليمها الجائزة بالقول «لن أقول لك Bon Voyage إنما Bon Murex».

وحظي المخرج فيليب أسمر بجائزة أفضل مخرج درامي عن مسلسل «للموت3»، واستحضر المحنة التي مرّ بها في عمر المراهقة بعدما تعرّض لحادث سيارة مروع أقعده في المستشفى نحو عامين وكان في حالة احباط وحزن وخوف أن لا يعود باستطاعته الوقوف على قدميه ولكن القوة والاصرار والشغف لعمله وطموحه كانوا أقوى من المحنة.

جائزة أفضل مسلسل لبناني في الدراما المشتركة، ذهبت إلى مسلسل «النار بالنار» من إنتاج شركة الصباح، وتسلم الجائزة المنتج صادق الصباح، ووجه خلال كلمته شكر لكل صناع العمل، كما وجّه رسالة اشتياق إلى الممثل عابد فهد الغائب عن الحضور.

جائزة أفضل مسلسل لبناني مشترك وجماهيري، ذهبت إلى مسلسل «للموت3» إنتاج شركة «إيغل فيلمز»، وتسلم الجائزة المنتج جمال سنان، فيما نالت جائزة أفضل كاتبة سيناريو نادين جابر التي عبّرت عن سعادتها في نجاح العمل بأجزاء «للموت 3» .

جائزة أفضل ممثلة عربية في الدراما العربية المشتركة، حصلت عليها كاريس بشار عن دورها في مسلسل «النار بالنار»، وقالت في كلمتها على المسرح «شكراً لأن مريم تستحق التكريم، شخصية صعبة وشكلت منعطفاً كبيراً في حياتي في أكثر من اتجاه».

وعن أفضل شارة مسلسل، فاز الفنان اللبناني نادر الاتات بالجائزة عن أدائه شارة مسلسل «وأخيراً» بعنوان «ضاع القلب».

وحصلت أغنية «سايرينا يا دنيا – ايه اليوم الحلو ده» للمطرب المصري أحمد سعد على جائزة أفضل أغنية عربية، وأشعل أحمد ،حماسة الحضور بتقديمه اغنيته على المسرح.

وحصد ميشال فاضل جائزة «موركس تكريمي لموسيقي لبناني متميز» وأهداها لنفسه بعدما استعان بعبارة المطرب المصري المكرّم احمد سعد.

جائزة الفنان الشامل حصل عليها مروان خوري، تكريماً له عن 20 سنة من النجاح والاستمرارية.

جائزة الممثلة التركية المتميزة لهذا العام، ذهبت إلى شيفال سام ،نجمة «التفاح الحرام» المعروفة بدور «اندر»، والمعروفة بحبها لفيروز وغنّت لها على المسرح «يا قمر أنا وياك».

جائزة «نجم الغناء العربي» حصل عليها المطرب السوري ناصيف زيتون الذي قال «قبل 13 سنة أتيت من سوريا إلى لبنان، على LBCI واستقبلوني كـشاب هاو في برنامج ستار أكاديمي، واليوم حصلت على جائزة هنا، وأهدي هذه الجائزة إلى بلدي سوريا»، وقدم أغنية «بالأحلام» بمشاركة ميشال فاضل على البيانو ضمن أجواء رومانسية حالمة.

من ناحيتها، فازت ميريام فارس بجائزة «أول نجمة لبنانية عربية تصل إلى العالمية»، وتسلمت الجائزة على المسرح مع رسالة مؤثرة وجهتها إلى جمهورها كشفت خلالها الكثير من الصعوبات التي واجهتها في وقت سابق، وبعدها أدت ميريام أغنيتها «هذا الحلو» مع لوحة فنية راقصة.

جائزة «إمرأة ذات قيمة Woman of Worth» للتميّز الفني، حصلت عليها المطربة عبير نعمة التي أدت أغنية «بلا ما نحس» وسط إعجاب الجمهور.

مصالحة

جائزة «أفضل ممثل عربي بالدراما المصرية»، حصل عليها النجم محمد رمضان عن مسلسل «جعفر العمدة» وعبّر عن سعادته بالنجاح قائلاً «الثقة في الله نجاح»، وقدّم وصلة غنائية ومنها «ملك السهر ونمبر1»، وأعرب عن إعجابه ومحبته للبنان الذي وصفه بأنه «البلد الذواق للفن الذي أثرى الصناعة الفنيّة منذ قديم الأزل». وقال «من لا يحترم فناني لبنان فهو لا يحترم نفسه ولا الفن الذي يحترفه»، وذلك في توضيح للخلاف بينه وبين الفنانة نوال الزغبي، إذ فاجأ عضو لجنة تحكيم «الموركس دور» الاعلامي والناقد الفني جمال فياض محمد رمضان ونوال الزغبي بجمعهما معاً على المسرح لاتمام المصالحة بينهما. وشرحت نوال سبب الخلاف قائلة لرمضان «انت استفزيتني لأقول لا أعرفك، ولكن هل من أحد لا يعرفك؟»، ليعود الفنان المصري ويوضح ما أدلى به سابقاً من أنه «لم تولد بعد ،الفنانة اللبنانية التي يحلم بالغناء إلى جانبها»، فردّ الإهانة عن نوال وخاطبها متودّداً «كل الحبّ لنوال، أنا واحد من جمهورها». من ناحيتها، حصلت الفنانة العراقية رحمة رياض على جائزة «نجمة الغناء العربية»، وعبّرت عن سعادتها لتكريمها للمرة الرابعة في «الموريكس دور»، ووعدت «أن القادم سوف يكون أجمل»، وقدمت أغنيتها الجديدة «حلو هالشعور».

أما جائزة «أفضل ممثل لبناني دور أول» حصل عليها جورج خباز، عن دوره في مسلسل «النار بالنار» و»براندو الشرق»، وأكد أنه جاء من إلمانيا خصيصاً لاستلام هذه الجائزة، شاكراً الجميع، ومتوجهاً إلى زميلته كاريس بشار «أنت تستحقين كل جوائز العالم».

اما جائزة «التميّز لممثل لبناني يصل إلى العالمية» فكانت من نصيب الممثل نيقولا معوض عن دوره بشخصية النبي ابراهيم في الفيلم الذي عُرض في أهم دور السينما العالمية.

وحصلت ساشا دحدوح على جائزة «أفضل ممثلة لبنانية في دور مساند»، فيما نال شريكها في المسلسل «النار بالنار» طارق تميم على جائزة «أفضل ممثل لبناني في دور مساند».

وذهبت جائزة المغني العربي العالمي الناشئ إلى المطرب الاردني عصام النجار الذي عبّر عن سعادته «أن يأتي تكريمه بين أسماء كبيرة جداً». وكانت جوائز ايضاً للموسيقي بيتر ماركوسكي وللمثل العراقي الصاعد أحمد الخفاجي وللمخرجة ليلى كنعان عن أفضل فيديو كليب «على شانك» للفنانة نانسي عجرم ،اضافة إلى جائزة لأفضل فيلم سينمائي لبناني لفيلم «دفاتر مايا».

وختام السهرة التي دامت 4 ساعات ونصف كانت مع النجم زياد برجي الذي نال جائزة «نجم الغناء اللبناني» حيث عدل عن مقاطعته الحفل وتسلّم الجائزة وأدّى أغنية «وبطير» التي تثير اشكالية قانونية بينه وبين الفنانة إليسا.

أما تقديم الحفل فكان مع الاعلامية هيلدا خليفة التي حبست الانظار بحضورها وأدائها الآسر في التقديم، وتألقت بإطلالة ذهبية من تصميم نيكولا جبران.