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نجوم “يوروفيجن” يتحدثون علنا عن حرب غزة

30 - مارس - 2024

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جنيف: علّق بعض المشاركين في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) على حرب غزة على إنستغرام.

وأراد المشاركون التعبير عن تضامنهم مع سكان قطاع غزة وإسرائيل، حسبما كتب نيمو من سويسرا وآخرون، مثل نجوم من أيرلندا والنرويج وليتوانيا.

وجاء في البيان المشترك: “من المهم بالنسبة لنا أن نقف متضامنين مع المضطهدين وأن ننقل تمنياتنا الصادقة بالسلام ووقف فوري ودائم لإطلاق النار والعودة الآمنة لجميع الرهائن”.

وأضاف: “نحن نقف متحدين ضد جميع أشكال الكراهية، بما في ذلك معاداة السامية والإسلاموفوبيا”.

وتابع: “نحن نؤمن إيمانا راسخا بالقوة الموحدة للموسيقى، وتمكين الناس من تجاوز الاختلافات وتعزيز المحادثات والروابط الهادفة”.

ومن المقرر أن تقام نهائيات يوروفيجن في مدينة مالمو السويدية في 11 أيار/مايو.

وبالإضافة إلى نيمو الذي يمثل سويسرا، تم توقيع المنشور من قبل بامبي ثاج من أيرلندا، وجيت من النرويج، وإيولاندا من البرتغال، وميجارا من سان مارينو، وأولي ألكسندر من المملكة المتحدة ، وسابا من الدنمارك، وسيلفستر بيلت من ليتوانيا، و”ويندوز 95 مان” من فنلندا.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 30, 2024 الساعة 9:44 م

    ممتاز جدا ✌️🇵🇸✌️

    رد

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