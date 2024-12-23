نجوى كرم تتحدث للمرة الأولى عن زوجها وتأثيره على خياراتها- (فيديو)

“القدس العربي”: تحدثت النجمة اللبنانية نجوى كرم للمرة الأولى عن زوجها رجل الأعمال عمر الدهماني وتأثيره على حياتها وقراراتها خلال تصوير الحلقات المباشرة من برنامج ” آراب غوت تالنت“.

وأكدت في لقاء سريع مع برنامج ET بالعربي أن “اهتمام الجمهور ومراقبتهم لها ولحركاتها ينبع عن حبهم الكبير لها”، لافتة إلى أنها لا تتواصل مع جمهورها فقط بل مع زوجها أيضاً.

وأشارت نجوى إلى أنها تتواصل مع زوجها قبل صعودها على المسرح وقالت: “بسأله دائماً عن رأيه بإطلالاتي لأني بهمني رأيه لأنه ما بجاملني أبداً وبقول شو لازم نسق وكيف لازم تكون الإطلالة ولما بكون كل شي حلو بقلي ولا غلطة”.

وأضافت بعفوية: “بحب لما يقلي ولا غلطة، وبس يعلق على بعض الأمور ويعطيني ملاحظات باخدها بعين الاعتبار لأنه كثير بهمني رأيه”.

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

ومنذ بداية برنامج المواهب تحرص النجمة اللبنانية على اختيار الفساتين البراقة المبهرة واللامعة الأنيقة، وتتميز التصاميم التي اختارتها إلى الآن بأنها ضيقة ومجسمة بالكامل لتبرز رشاقتها وجسمها الممشوق.