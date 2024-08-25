 نجوى كرم تتعرض لموقف محرج في سوريا- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”:

تحت عنوان “ورود الدار”، أحيت النجمة اللبنانية نجوى كرم حفلا غنائيا في مجمع دُمّر الثقافي بالعاصمة السورية دمشق.

وأشعلت نجوى حماسة الجمهور السوري الذي رحّب بها بحفاوة لافتة لحظة اعتلائها المسرح، مطلقاً صيحات الهتافات والزغاريد والتصفيق الحار للفنانة اللبنانية التي تألقت بفستان طويل واسع بكتف واحد وباللون الوردي.

وقدمت نجوى باقة منوعة من أرشيفها الغنائي المنوع، وتفاعل الجمهور للغاية معها، وقد فوجئت مع الحضور ورجال الأمن باقتحام أحد الشبان المسرح واحتضانها وذلك خلال حديثها مع فرقتها الموسيقية، الأمر الذي استدعى تدخل الأمن على وجه السرعة، إلا أن نجوى طلبت التعامل معه بروية وهدوء.

وفي المناسبة، بدت نجوى في غاية السعادة بمحبة جمهورها السوري الذي اشتاقت إليه بعد غيابها عن الحفلات في سوريا منذ نحو سنتين، فتوجهت إلى الحضور معربة عن مدى اشتياقها له بالقول: “والله والله والله من قلب قلب قلبي اشتقتلكم”.

وتصدر وسم “نجوى كرم في سوريا” قائمة الأكثر تداولاً على منصة “إكس”.

على صعيد آخر، علّقت نجوى على الأخبار المنتشرة حول إقصائها الفنانة رحمة رياض من لجنة تحكيم برنامج المواهب العالمي بنسخته العربية “أرابز غوت تالنت” في موسمه السابع، فأكدت أنها قرأت الخبرمثلها مثل أي شخص في اللجنة لا أكثر أو أقل”، واعتبرت “أن اسمها منذ بداية البرنامج وحتى اليوم يتم اقتراحه وهي عليها القبول أو الرّفض، وما زالت حتى اليوم موجودة”.