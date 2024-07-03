نجوى كرم تكشف هوية زوجها الخليجي

لندن- “القدس العربي”:

أكّدت الفنانة اللبنانية نجوى كرم هوية عريسها الذي تم تكشف هويته حين إعلانها عن زفافها، أثناء وقوفها على المسرح في آخر حفلاتها الغنائية في جولة NajwaStalgia في بوخارست برومانيا قبل أيام قليلة.

وغرّد الفنان اللبناني وليد توفيق مباركاً لكرم في حسابه الرسمي على موقع “إكس” حيث ذكر اسم زوجها رجل الأعمال الإماراتي: ألف مبروك من قلبي زفافك من الصديق الغالي الحبيب عمر الدهماني، بتمنالكن من قلبي كل الفرح والحب والسعادة وأحلى الأيام”.

وردّت كرم على تدوينة توفيق قائلة: “أنت رفيق الوفا، يللي رافقني بكلّ خطوة بحياتي، وكنت مثال الخيّ مش بس الصديق إن شاء الله الفرح يكلّل بيتك، ومحبّتي إلك كتير كبيرة”.

انت رفيق الوفا يللي رافقني بكلّ خطوة بحياتي، وكنت مثال الخيّ مش بس الصديق

انشاالله الفرح يكلّل بيتك

ومحبّتي إلك كتير كبيرة ❤️❤️ https://t.co/mGLeijGOeq — Najwa Karam (@najwakaram) July 2, 2024

وكُشف أن زوج كرم (58 عاماً) هو الدهماني (43 عاماً) ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات “عمر سالم الدهماني”، من بينها شركة Moments المختصة بالإنتاج الفني، وهي التي نظّمت حفل رومانيا. وأن الزواج تمّ منذ أكثر من عام.