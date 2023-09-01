سياسة | عربي | مصر

نجيب ساويرس يثير تفاعلا بحديثه عن العذراء ومصر: “قد يعترض المسلمون”- (تغريدات)

منذ ساعتين

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“القدس العربي”: أثار رجل الأعمال المصري الشهير نجيب ساويرس تفاعلا واسعا عبر المنصات الإلكترونية بعد أن نشر تدوينة ذكر فيها مريم العذراء أم المسيح و”مباركة مصر”.

وفي التدوينة عبر منصة إكس، قال ساويرس: “انا عارف ان اخوتي المسلمين جايز يعترضوا علي الكلام ده.. لكن انا عندي قناعة ان العذراء التي بجلها واكرمها القرآن الكريم باركت مصر عندما احتضنتها مصر هي والسيد المسيح عندما لجأت لمصر لكي تحمي ابنها و بالتالي مصر مبروكة”.

وأثارت التغريدة تفاعلا واسعا عبر المنصات الإلكترونية، وكانت في معظمها داعمة لكلام ساويرس.

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  1. يقول جيمس بيشوب:
    سبتمبر 1, 2023 الساعة 9:28 ص

    هذه من اكاذيب التاربخ المصنوع ؛ العذراء ويسوع لم يدخلا مصر اطلاقا..اشيعت هذه الفرية لاغراض سياسية ثم سياحية.العذراء ويسوع لم يخرجا من فلسطبن ابدا.وهذه
    الفربة مثل فرية وجود راس الحسين في مصر
    صناعة فاطمية كاذبة.والحسين وراسه في كربلاء العراق.

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