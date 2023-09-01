نجيب ساويرس يثير تفاعلا بحديثه عن العذراء ومصر: “قد يعترض المسلمون”- (تغريدات)

“القدس العربي”: أثار رجل الأعمال المصري الشهير نجيب ساويرس تفاعلا واسعا عبر المنصات الإلكترونية بعد أن نشر تدوينة ذكر فيها مريم العذراء أم المسيح و”مباركة مصر”.

وفي التدوينة عبر منصة إكس، قال ساويرس: “انا عارف ان اخوتي المسلمين جايز يعترضوا علي الكلام ده.. لكن انا عندي قناعة ان العذراء التي بجلها واكرمها القرآن الكريم باركت مصر عندما احتضنتها مصر هي والسيد المسيح عندما لجأت لمصر لكي تحمي ابنها و بالتالي مصر مبروكة”.

انا عارف ان اخوتى المسلمين جايز يعترضوا علي الكلام ده .. لكن انا عندى قناعة ان العذراء التي بجلها و اكرمها القرآن الكريم باركت مصر عندما احتضنتها مصر هي و السيد المسيح عندما لجأت لمصر لكى تحمي ابنها و بالتالى مصر مبروكة 🙏❤️ — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) August 31, 2023

وأثارت التغريدة تفاعلا واسعا عبر المنصات الإلكترونية، وكانت في معظمها داعمة لكلام ساويرس.

تعتبر مصر من البلاد الذي ذكرها الله في كتابه الكريم، وقد خصها بهذا الشرف العظيم، ولا يعتبر ذكرها في القران الشرف الوحيد، بل ان العديد من انبياء الله مروا بها، وفي هذا التقرير، سنتحدث عن الانبياء الذين مروا من ارض الكنانة.

والمسلمين يحبون مريم الطاهرة وابنها المسيح عيسى عليه… — @Poet.Aiydah_A_Abdullah (@aad_official11) August 31, 2023

(وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ * يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ) آل عمران/ 42- 43. رضي الله عنها وعن نبي الله وعبده ورسوله عيسى بن مريم وجمعنا… — Yasser Ali (@NOBASON) August 31, 2023

ومين قالك ان احنا معترضين يا نجيب بك بالعكس تماما كلامك سليم ..مصر اتباركت بالعذراء والسيد المسيح ويوسف وموسي وابراهيم وزوجته المصريه هاجر (ام اسماعيل ) اول من نطق بلغة الضاد ..واتباركت بوصية محمد عليه افضل الصلاة والسلام علي اهلها ..واتباركت اما اصبحت البلد الوحيد في الكون اللي… — Mo’men Elbaz (@DrMalikovic) August 31, 2023