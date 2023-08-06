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نجيب ساويرس يثير جدلا بتعليقه عن محمد أبو تريكة وحمزة نمرة “رغم انتمائهما للإخوان”- (تغريدات)

منذ 24 دقيقة

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لندن- “القدس العربي”:

أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، جدلا على مواقع التواصل في بلاده، بعدما عبّر عن رأيه، في لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، والمطرب حمزة نمرة، رغم ما يُقال عن “انتمائهما لجماعة الإخوان المسلمين”.

وجاء تعليق ساويرس ردا على تغريدة لأحد المغردين عبر منصة “إكس”، أو تويتر سابقا، تقول: “حمزة نمرة إخواني بس نضيف شوية… تغور أغانيه بكآبته وتسويده للعيشة واللي عايشينها هو وأبو تريكة القوة الناعمة للإخوان ومفضوحين جدا”.

ردا على ذلك، قال ساويرس عبر حسابه على منصة “إكس”: “إخوان هما أحرار.. وإحنا أحرار ضد الإخوان.. لكن يظل أبو تريكة لاعب تاريخي.. ويظل حمزة فنان أصيل”.

 

وكان ساويرس أشاد في وقت سابق بالمطرب حمزة نمرة قائلا: “أنا من أشد معجبينك.. أغانيك ألحانها وكلامها.. ربنا يوفقك ويبعد عنك ولاد الحرام”، ليرد عليه حمزة نمرة قائلا: “تسلم والله.. حضرتك الذوق كله”.

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