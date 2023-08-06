نجيب ساويرس يثير جدلا بتعليقه عن محمد أبو تريكة وحمزة نمرة “رغم انتمائهما للإخوان”- (تغريدات)

لندن- “القدس العربي”:

أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، جدلا على مواقع التواصل في بلاده، بعدما عبّر عن رأيه، في لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، والمطرب حمزة نمرة، رغم ما يُقال عن “انتمائهما لجماعة الإخوان المسلمين”.

وجاء تعليق ساويرس ردا على تغريدة لأحد المغردين عبر منصة “إكس”، أو تويتر سابقا، تقول: “حمزة نمرة إخواني بس نضيف شوية… تغور أغانيه بكآبته وتسويده للعيشة واللي عايشينها هو وأبو تريكة القوة الناعمة للإخوان ومفضوحين جدا”.

ردا على ذلك، قال ساويرس عبر حسابه على منصة “إكس”: “إخوان هما أحرار.. وإحنا أحرار ضد الإخوان.. لكن يظل أبو تريكة لاعب تاريخي.. ويظل حمزة فنان أصيل”.

إخوان هما احرار .. و احنا أحرار ضد الإخوان لكن يظل ابو تريكة لاعب تاريخي و يظل حمزة فنان اصيل 🙏 https://t.co/HepIqO8fAb — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) August 5, 2023

وكان ساويرس أشاد في وقت سابق بالمطرب حمزة نمرة قائلا: “أنا من أشد معجبينك.. أغانيك ألحانها وكلامها.. ربنا يوفقك ويبعد عنك ولاد الحرام”، ليرد عليه حمزة نمرة قائلا: “تسلم والله.. حضرتك الذوق كله”.

انا من اشد معجبيناك اغانيك الحانها و كلامها ربنا يوفقك و يبعد عنك ولاد الحرام 🙏 https://t.co/GABLxZTeDW — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) August 3, 2023

احسنت مهندس نجيب — Dr Khaled Ahmed Abuzeid (@khaledzeid) August 6, 2023

كلام سليم !!!

علي اي حال انا باحب ابوتريكه ،

في كل مجالات الحياه فيه الكويس والوحش فيه المحب والحاقد ، فيه الشريف والفاسد ، فيه الوطني والخائن ،فيه الخير والشرير ،

وهكذا !!!!

نتمني ان يتقرب الجميع الي الخالق وخاصه في هذا الزمن العجيب !!!! — Remon Goegy (@GoegyRemon41584) August 5, 2023