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نجيب ساويرس يثير جدلا بعد إجابته على سؤال “ما هي خير أمة أخرجت للناس؟”- (تغريدات)

منذ 56 دقيقة

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“القدس العربي”: أثار رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس جدلا واسعا بعد إجابته على سؤال “ما هي خير أمة أخرجت للناس؟”.

وعبر تويتر، أجاب ساويرس على السؤال بكلمة واحدة: “اليابان”.

وأثار رد ساويرس عاصفة من الردود عبر مواقع التواصل، جاءت في معظمها منتقدة لإجابته، إذ ذكره كثيرون بالآية الكريمة “كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ”، فيما انتقد آخرون تاريخ اليابان العسكري الذي شهد انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، على حد وصفهم.

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