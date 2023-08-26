نجيب ساويرس يثير جدلا بعد إجابته على سؤال “ما هي خير أمة أخرجت للناس؟”- (تغريدات)

“القدس العربي”: أثار رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس جدلا واسعا بعد إجابته على سؤال “ما هي خير أمة أخرجت للناس؟”.

وعبر تويتر، أجاب ساويرس على السؤال بكلمة واحدة: “اليابان”.

وأثار رد ساويرس عاصفة من الردود عبر مواقع التواصل، جاءت في معظمها منتقدة لإجابته، إذ ذكره كثيرون بالآية الكريمة “كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ”، فيما انتقد آخرون تاريخ اليابان العسكري الذي شهد انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، على حد وصفهم.

راجع تاريخ اليابان في حربها مع الصين وغيرها من الدول القريبه منها — محمد السنوسي (@MohamedAlsano) August 25, 2023

بعدين انا ما جبتش ماضي بعيد

شوف المجازر اللي عملوها في ثلاثينيات القرن الماضي — محمد السنوسي (@MohamedAlsano) August 25, 2023

اليابان شعب عظيم منظم متواضع نظيف 🤍🦘

بس نحن العرب خير امه اخرجت للناس 🤍 — محمد h͠o͠m͠o͠s͠,🤍 (@eln_hom) August 25, 2023

أمة الإسلام وليس أمة العرب — Assaad Taha أسعد طه (@Assaadtaha) August 25, 2023