نجيب ساويرس يزور عادل إمام ويكشف تطورات حالته الصحية- (فيديو)

“القدس العربي”: تحدث رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عن كواليس زيارته للفنان الشهير عادل إمام، كاشفا عن حالته الصحية.

وأوضح ساويرس خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن”، قائلا: “زرت الزعيم عادل إمام لأن هناك حالة عشق بيني وبينه وتاريخ كبير من المحبة والصداقة، وتقديرا لذلك شرفنا بالحضور في مهرجان الجونة السينمائي”.

وعن إمكانية حضور عادل إمام في “مهرجان الجونة السينمائي” بدورته السادسة عشر، أضاف نجيب ساويروس: “عادل إمام في سنه ميقدرش يسافر الجونة تاني واحنا كرمناه في المهرجان وده من الحاجات اللي أسعدتني ومن الذكريات الجميلة اللي الواحد يحب يسترجعها ويشوفها”.

وتابع: “عادل إمام كبر بس هو كويس أوي وبيضحك ويهزر وأول لما شافني خدني بالأحضان وربنا يديله الصحة ويبعد عنه الناس الوحشة”.

وكان المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض قد أعلن إطلاق اسم الفنان عادل إمام على الدورة السادسة عشرة للمهرجان، وذلك تكريماً لما قدّمه خلال مسيرته الفنية من أعمال مسرحية متنوعة ومتميزة، وتبدأ الدورة المقبلة من 27 تموز/ يوليو إلى 12 آب/ أغسطس المقبلين.