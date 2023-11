“نحن الأقرب لأهل فلسطين”.. “شيفرة” ملك بعد هبوط مظلي “معقد”: ما هي رسالة سلاح الجو الأردني لـ”الجيش المصري”؟

لندن- “القدس العربي”:

أثبتت المؤسسة العسكرية الأردنية فقط دون غيرها بأن تجميد العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء مع إسرائيل لا يمنعها عندما تتوفر الإرادة السياسية العليا من إيصال المساعدات لأهالي قطاع غزة بعد النبأ السار الذي رحبت به جميع القوى المحلية علنا بعنوان هبوط مظلي لمساعدات أردنية أرسلت لتعزيز المستشفى الميداني العسكري في القطاع.

ما تقوله ضمنا تلك العملية الناجحة بعد خمسة أسابيع من إخفاق المجتمع الدولي بإيصال المساعدات وخصوصا الطبية وجود هامش للتحرك والمناورة والمبادرة لا بل فرض معادلة على الإسرائيليين بالرغم من إعلان عدم الرغبة في عودة سفير تل أبيب وسحب السفير الأردني.

هنا يتحدث الخبراء عن إبلاغ وتحد ملحوظ للإسرائيليين وكسر لحصارهم في الجزء البسيط المتعلق بالمستشفى الميداني العسكري الأردني.

وتلك عملية رغم حجمها المرتبط بالمستشفى الأردني إلا أنها تسحب معها الحجة التي طالما قالها السياسيون والدبلوماسيون في تبرير بقاء العلاقات على مستوى السفراء بذريعة التمكن من التنسيق لإيصال المساعدات.

“نحن الأقرب إلى الشعب الفلسطيني”.. عبارة قد تعني الكثير سياسيا عندما تصدر عن الملك عبد الله الثاني شخصيا في تغريدة خاصة فجر الاثنين أعلن فيها النبأ السار المتعلق بهبوط مظلي لمساعدات المستشفى، الأمر الذي ينطوي على شيفرة سياسية بالتأكيد تحتاج لتمعن وتفكيك.

Our fearless air force personnel air-dropped at midnight urgent medical aid to the Jordanian field hospital in Gaza. This is our duty to aid our brothers and sisters injured in the war on Gaza. We will always be there for our Palestinian brethren pic.twitter.com/HOWI2VL7hL

— عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) November 5, 2023