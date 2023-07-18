نحو ربع مليار دولار فجوة تمويلية لإكمال إعادة إعمار قطاع غزة

غزة: صرح مسؤول فلسطيني اليوم الثلاثاء، بأن قطاع غزة يعاني من فجوة تمويلية بنحو ربع مليار دولار لإكمال مشاريع إعادة الإعمار بفعل الحروب الإسرائيلية المتتالية. وقال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان جواد الأغا خلال مؤتمر صحافي في غزة “إن مشاريع إعادة الإعمار تعاني من فجوة تمويلية بأكثر من 205 مليون دولار ما يعيق بناء الوحدات السكنية المدمرة كليا وجزئيا”. وذكر أن نحو ألفي وحدة سكنية مهدمة كليا لم يتم إعادة إعمارها بعد، بإجمالي 99 مليون دولار، بالإضافة إلى أكثر من 90 ألف وحدة سكنية متضررة جزئيا لم يتلق أصحابها المبالغ اللازمة لإصلاح الأضرار بإجمالي 106 مليون دولار. ولفت إلى وجود وحدات سكنية لا تزال تنتظر إعادة الإعمار منذ عام 2014 بفعل أن تدخلات الممولين تتم في الغالب عقب هجمات الاحتلال الإسرائيلي مباشرة وتقتصر على البعدين الإغاثي والإنساني. وأوضح أن “هجمات إسرائيل المتلاحقة على قطاع غزة عملت على اتساع الفجوة التمويلية، وازدياد عدد الأسر المتضررة، في ظل تراجع واضح في التمويل المخصص للإعمار خلال السنوات الماضية”. وأفاد الأغا بعدم وجود أفق لتنفيذ برامج الإعمار “إذ أن الجمود هو سيد الموقف مما ينذر باستمرار تردي الأوضاع المعيشية للمتضررين من أصحاب المنازل المدمرة”. كما اشتكى من عدم وجود أي ميزانيات مالية لإعادة إعمار الأبراج والمباني العالية، علما أن التكلفة لا تزيد عن 30 مليون دولار، معتبرا أن الأمر “يعود لأسباب سياسية بفعل ضغوط الاحتلال لتعطيل إعادة الإعمار”. وشن جيش الاحتلال أربعة حروب على قطاع غزة في الفترة من 2008 إلى 2021 فضلا عن عدد كبير من جولات التوتر ما خلف عشرات آلاف الشهداء الفلسطينيين ودمارا هائلا في المنازل والبنى التحتية.

(وكالات)