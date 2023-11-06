نحو مئة بريطاني غادروا غزة عبر معبر رفح

لندن: تمكن نحو مئة مواطن بريطاني من مغادرة قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي، وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية الاثنين، في ظل القصف الإسرائيلي المكثف على القطاع منذ اندلاع الحرب مع حركة حماس.

وقتل 14 بريطانيا منذ اشتعال الحرب على إثر الهجوم الذي نفذته حماس داخل إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر. فيما لا يزال ثلاثة آخرون في عداد المفقودين، “دون أن يعني ذلك بالضرورة أنهم محتجزون رهائن”، كما أوضحت وزيرة الطاقة البريطانية كلير كوتينيو لقناة سكاي نيوز.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شن “ضربات كبيرة” على القطاع بلغ عددها 2500، ردا على هجوم حماس.

واستطاع عدة مئات من الجرحى والأجانب ومزدوجي الجنسية من مغادرة غزة إلى مصر عبر معبر رفح منذ 1 تشرين الثاني/ نوفمبر، لكن حكومة حماس قررت أن تعلق السبت عمليات الإجلاء بسبب رفض إسرائيل السماح بمغادرة جرحى فلسطينيين آخرين.

وتحاول المملكة المتحدة إجلاء نحو 200 من رعاياها وعائلاتهم طلبوا مغادرة القطاع المحاصر.

من جانب آخر “استدعي مؤقتا” بعض أفراد طاقم السفارة البريطانية في لبنان في ظل مخاوف من توسع الحرب إلى البلد الذي يعد مسرحا للتبادل اليومي لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله اللبناني وحلفائه من جهة أخرى.

وبحسب وزارة الصحة التابعة لحماس استشهد نحو 10 آلاف فلسطيني، قرابة نصفهم من الأطفال، في القصف الإسرائيلي المدمر منذ بداية الحرب، فيما قتل نحو 1400 شخص في إسرائيل بحسب سلطات الاحتلال.

(أ ف ب)