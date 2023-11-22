سياسة | عربي | فلسطين

نحو 100 شهيد فلسطيني في غارات إسرائيلية على منازل سكنية- (فيديوهات)

22 - نوفمبر - 2023

حجم الخط
1

غزة: أعلنت مصادر فلسطينية اليوم الأربعاء استشهاد عشرات الفلسطينيين في هجمات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة وذلك مع ترقب بدء دخول اتفاق للهدنة المؤقتة.

وأفادت المصادر باستشهاد نحو 100 فلسطيني على الأقل في هجمات ليلية على منازل سكنية مأهولة في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

يأتي ذلك فيما أعلنت حركة “حماس” عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية.

وذكرت الحركة في بيان أن الاتفاق يتضمن وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية للجيش الإسرائيلي في كافة مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في قطاع غزة.

وأفادت بأنه سيتم إطلاق سراح 50 من المحتجزين في غزة من النساء والأطفال دون سن 19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من سجون إسرائيل دون سن 19 عاماً.

https://twitter.com/ShehabAgency/status/1727229506862375114

وأوضحت أنه سيتم وقف حركة الطيران في الجنوب على مدار الأربعة أيام، فيما سيكون وقف حركة الطيران في الشمال لمدة ست ساعات يوميا من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 مساء بالتوقيت المحلي.

وأوضحت حماس أنه سيتم إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالاً وجنوبا.

وبحسب إحصائيات حكومية في غزة فإن نحو 21 ألف فلسطيني استشهدوا أو فقدوا في حرب إسرائيل على القطاع المستمرة لليوم السابع والأربعين.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول Anon:
    نوفمبر 22, 2023 الساعة 11:59 ص

    يجب على كل العرب الموجودين في فلسطين إقتناء السلاح بكل وسيلة ممكنة للدفاع عن النفس كما يفعل المستوطنين الصهاينة الذين جاؤوا من أصقاع العالم

    رد

أخبار ذات صلة

الصحة الفلسطينية: 487 شهيدا في الضفة خلال 200 يوم
23 - أبريل - 2024
فاقت إجمالي 2022.. إسرائيل تقتل 242 فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر
28 - نوفمبر - 2023
جثث متحللة وملقاة في الشوارع.. الهدنة في غزة تكشف عن جرائم مروعة ارتكبها جنود الاحتلال- (فيديوهات وصور)
24 - نوفمبر - 2023
شهيدان في أريحا وطولكرم يرفعان الحصيلة إلى 231
24 - نوفمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية