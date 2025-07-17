نحو 50 قتيلا وجريحا نتيجة حريق في مركز تجاري بالعراق- (فيديو)

الكوت: قُتل وجُرح نحو 50 شخصا في حريق ليلي بمركز تجاري في مدينة الكوت شرقي العراق، على ما أعلنت السلطات المحلية في محافظة واسط.

وقال المحافظ محمّد جميل الميّاحي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية: “وصل عدد الضحايا إلى نحو 50 شخصا بين شهيد ومصاب، في حادثة الحريق المأساوية التي شهدها أحد المراكز التجارية الكبرى في محافظة” واسط.

وأعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام في المحافظة، مشيرا إلى أن “الجهات المعنية تواصل التحقيق في أسباب الحريق، وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية خلال 48 ساعة”.

صباح الحزن والفواجع على العراقيين… بدأ هذا الصباح على أهالي الكوت بفاجعة أليمة، تمثلت في “حريق” داخل الهايبر ماركت الذي افتُتح قبل أيام قليلة. الحريق طال أرواح العشرات من أبنائها، وسط تقصير حكومي فادح وبطء في استجابة كوادر الدفاع المدني.

الرحمة والخلود للشهداء pic.twitter.com/IQNoGMZnZu — حيدر الزيدي (@he_z54) July 17, 2025

وأكّد المحافظ أن “السلطات المحلية باشرت إقامة دعاوى قضائية ضد صاحب البناية والمول، على خلفية الحادث”.

وقال مراسل وكالة فرانس برس في الكوت، إن تقارير أولية تفيد بأن الحريق اندلع في الطابق الأول من المبنى المؤلف من ستة طوابق، حتى وصل إلى الطابق الأخير.

وشاهد جثثا متفحّمة في أحد مستشفيات المدينة التي غصّت حتى الساعة الرابعة فجرا (01,00 ت غ) بسيارات الإسعاف التي تنقل الضحايا.

ومع ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الأخيرة، اندلعت حرائق في متاجر ومخازن في أنحاء مختلفة من العراق.

شاهدو …

كيف حاصرت النيران بعض الاشخاص والعوائل في مول هايبر ماركت و الواقع بقضاء الكوت _ الكفاءات

هذا بعد أن طالت النيران الكبيره واللاهبه بناية المول

ولكن

اكثر من آلمني بالمقطع هي لرجل هو يحتظن أبنه بقوة وخوف ويتلفت يمينآ ويسارآ

عله يبحث عن مخرجآ لأنقاذ طفله هذا بعد ربط… pic.twitter.com/CZtCA2fBoK — ابو خديجة _ Abu Khadija (@Qaher_Tyrants) July 17, 2025

(أ ف ب)