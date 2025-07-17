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نحو 50 قتيلا وجريحا نتيجة حريق في مركز تجاري بالعراق- (فيديو)

منذ 27 دقيقة

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الكوت: قُتل وجُرح نحو 50 شخصا في حريق ليلي بمركز تجاري في مدينة الكوت شرقي العراق، على ما أعلنت السلطات المحلية في محافظة واسط.

وقال المحافظ محمّد جميل الميّاحي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية: “وصل عدد الضحايا إلى نحو 50 شخصا بين شهيد ومصاب، في حادثة الحريق المأساوية التي شهدها أحد المراكز التجارية الكبرى في محافظة” واسط.

وأعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام في المحافظة، مشيرا إلى أن “الجهات المعنية تواصل التحقيق في أسباب الحريق، وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية خلال 48 ساعة”.

وأكّد المحافظ أن “السلطات المحلية باشرت إقامة دعاوى قضائية ضد صاحب البناية والمول، على خلفية الحادث”.

وقال مراسل وكالة فرانس برس في الكوت، إن تقارير أولية تفيد بأن الحريق اندلع في الطابق الأول من المبنى المؤلف من ستة طوابق، حتى وصل إلى الطابق الأخير.

وشاهد جثثا متفحّمة في أحد مستشفيات المدينة التي غصّت حتى الساعة الرابعة فجرا (01,00 ت غ) بسيارات الإسعاف التي تنقل الضحايا.

ومع ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الأخيرة، اندلعت حرائق في متاجر ومخازن في أنحاء مختلفة من العراق.

(أ ف ب)

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