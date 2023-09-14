نحو 50% من الفرنسيين: مارين لوبان تتمتع بالصفات اللازمة لتكون رئيسة للبلاد

زعيمة اليمين المتطرف، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب “التجمع الوطني” في الجمعية الوطنية، ماريان لوبان. (أ ف ب)

باريس- “القدس العربي”

على بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من الانتخابات الرئاسية لعام 2027، تستمر صورة زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب “التجمع الوطني” في الجمعية الوطنية، في التحسن وفق استطلاعات الرأي. أحدث هذه الاستطلاعات أجرته مؤسسة “إيلاب” لتلفزيون BFMTV ونشرت نتائجه هذا الخميس، والتي أظهرت أن واحداً من كل شخصين تقريباً شملهم الاستطلاع يعتبرون أن السيّدة لوبان أضحت قادرة على “جمع الفرنسيين”.

فقد اعتبر 47% من الفرنسيين المستطلعة آراؤهم أن مارين لوبان، باتت قادرة على “جمع الفرنسيين” حول مشروعها، ورأى 48% منهم أنها “تتمتع بالصفات اللازمة لتصبح رئيسة للجمهورية”، بعد أن خسرت انتخابات عام 2012 من جولتها الأولى، ثم انتخابات عامي 2017 و 2022 في الجولة الثانية أمام الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.

Près d’un Français sur deux estime que Marine Le Pen a les qualités nécessaires pour être présidentehttps://t.co/S8aKnVwILp pic.twitter.com/qOg6xj49M5 — BFMTV (@BFMTV) September 14, 2023

إذا كان 71% ممن شملهم الاستطلاع ما زالوا يعتبرون زعيمة اليمين المتطرف “استبدادية” و51% منهم يقولون إنهم “قلقون” من وصولها إلى قصر الإليزيه، فإن 67% من هؤلاء الفرنسيين المستطلعة آراؤهم يعتقدون أيضًا أن النائبة البرلمانية اليمينية المتطرفة “شجاعة”، و66% منهم يعتبرون أنها “ديناميكية”. في حين عبر 61% ممن شملهم الاستطلاع عن رغبتهم الكبيرة في رؤية الأمور تتغير.

استطلاع “إيلاب” أشار أيضا إلى أن صورة مارين لوبان تتحسن بين معظم فئات الفرنسيين، لاسميا في صفوف المتقاعدين، الذين رأى 69% منهم (ممن شملهم الاستطلاع) أنها “ديناميكية”، مقابل 51% من الشباب الذين تترواح أعمارهم بين 18-24 عاماً وجدوا أنها تتمتع بالصفة نفسها.

ورأى 32% بين إجمالي الفرنسيين ممن شملهم الاستطلاع أن أداء مارين لوبان سيكون أفضل من إيمانويل ماكرون في الإليزيه. وتشير مؤسسة “إيلاب” إلى أن “هذا الرأي” يتزايد بشكل رئيسي بين المتقاعدين والفرنسيين الذين يجدون صعوبة في تغطية نفقاتهم.

واعتبر 58% من الفرنسيين الذين شملهم الاستطلاع أن مارين لوبان “ستقود سياسة جيدة ” فيما يتعلق بالقضايا الأمنية، بينما رأى 55% منهم أن “ستقود سياسية فاعلة” في مجال الهجرة.

على عكس ذلك، عبر 51% من الفرنسيين الذين شملهم الاستطلاع عن عدم ثقتهم بمارين لوبان في قيادة سياسية تعليمية جيدة، 53% مجال الصحة، و54% فيما يتعلق بالقدرة الشرائية، و63% في مجال البيئة، و 64% لإدارة الأزمة في أوكرانيا.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد 60% من الفرنسيين الذين شملهم الاستطلاع أنه إذا وصلت مارين لوبان وحزبها “التجمع الوطني” إلى السلطة، فإن “البلاد ستكون أكثر انقساما مما هي عليه اليوم”. كما يعتقد أكثر من واحد من كل اثنين (55%) أن “ذلك من شأنه أن يضر بصورة فرنسا الدولية”.