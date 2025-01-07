نداء أممي لجمع 370 مليون دولار إضافية لمساعدة المتضررين من الحرب على لبنان

الأمم المتحدة (الولايات المتحدة): أطلقت الأمم المتّحدة والحكومة اللبنانية، الثلاثاء، نداء جديدا لجمع تبرّعات بقيمة 371.4 مليون دولار، وذلك لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكّان المتضرّرين في لبنان من الحرب الإسرائيلية على لبنان.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أُطلق نداء أوّل لجمع 426 مليون دولار لمساعدة النازحين من الحرب، وفقا للأمم المتّحدة.

وقال عمران رضا، منسّق الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية في لبنان الثلاثاء إنّه “على الرّغم من أنّ وقف الأعمال العدائية يبعث ببارقة أمل، إلا أنّ أكثر من 125 ألف شخص ما زالوا نازحين، ومئات آلاف آخرين يواجهون تحدّيات هائلة في إعادة بناء حياتهم”.

وأضاف في بيان أنّه في ظلّ هذه الظروف، هناك حاجة إلى مبلغ إضافي قدره 371.4 مليون دولار “لدعم الجهود المبذولة لإنقاذ الأرواح، ومنع تدهور الوضع المروّع أصلا”.

ويهدف هذا النداء بشكل أساسي إلى توفير مساعدة لغاية مارس/ آذار لمليون لاجئ ونازح لبناني وسوري وفلسطيني هم من الأكثر تضررا من الأزمة الإنسانية.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، كثّفت إسرائيل قصفها على لبنان، وشنّت هجوما برّيا محدودا وذلك بعد ما يقرب من عام من المعارك عبر الحدود مع حزب الله.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار بين الطرفين حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، تمكّن أكثر من 800 ألف شخص نزحوا في لبنان بسبب النزاع من العودة إلى ديارهم، وفقا للأمم المتّحدة.

(وكالات)