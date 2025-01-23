ندوة في لندن تكشف الدور البريطاني في دعم الحرب الإسرائيلية على غزة

لندن- “القدس العربي”: نظم المنتدى الفلسطيني في بريطانيا (PFB) ندوة بعنوان “الشعب الفلسطيني لن ينسى ولن يغفر” مساء الأربعاء في لندن، بحضور صحافيين ومحللين قانونيين ومدافعين عن حقوق الإنسان. وسلّطت الضوء على الدور الذي لعبته بريطانيا في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة.

كشف الصحافي الاستقصائي مات كينارد خلال حديثه عن الدعم البريطاني للعمليات العسكرية الإسرائيلية، موضحًا أن الحكومة البريطانية أصدرت D-Notice في 28 أكتوبر لحجب تقارير إعلامية حول وجود قوات خاصة بريطانية في غزة. وأشار إلى أن بريطانيا ساهمت بجمع معلومات استخباراتية لصالح إسرائيل، وفق تقرير مسرّب نشرته صحيفة نيويورك تايمز. وأكد كينارد أن الإعلام البريطاني التزم الصمت حيال هذه القضية، واصفًا ذلك بـ”التعتيم الإعلامي”.

وأضاف كينارد أن قرار حكومة حزب العمال بتعليق 30 من أصل 350 ترخيص تصدير أسلحة لإسرائيل كان “حيلة إعلامية”، مشيرًا إلى أن بريطانيا نفذت 47% من رحلات الاستطلاع فوق غزة، وهو ضعف عدد الرحلات التي نفذتها إسرائيل.

وفي مداخلته، تناول المحامي البريطاني لحقوق الإنسان طيب علي، مدير المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP)، المسؤولية القانونية لبريطانيا في دعم الحرب، مشددًا على أن صادرات الأسلحة البريطانية ساهمت بشكل مباشر في تمكين العمليات العسكرية الإسرائيلية، رغم وجود أدلة واضحة على ارتكاب جرائم حرب.

من جانبه، ناقش الباحث السياسي الدكتور سامر جابر الروابط المالية بين المؤسسات البريطانية والبنوك الإسرائيلية، التي تمول التوسع الاستيطاني، معتبرًا أن هذه الروابط تمثل دعمًا مباشرًا لمشروع الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي.

في السياق ذاته، حذّرت الدكتورة سارة حسيني، مديرة اللجنة البريطانية-الفلسطينية (BPC)، من تصاعد القمع ضد النشاطات المؤيدة لفلسطين في بريطانيا، مشيرة إلى تحركات سياسية تهدف إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، في ظل تجاهل الحقوق الفلسطينية.

وفي ختام الندوة، أكد زاهر بيراوي، رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، أن الهدف من الفعالية هو فضح تورط بريطانيا في دعم الاحتلال الإسرائيلي، والدعوة لمحاسبتها شعبيًا وقانونيًا. كما شدد على ضرورة أن تسحب بريطانيا دعمها للاحتلال، وتقدم اعتذارًا رسميًا عن جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.

تأتي هذه الندوة في وقت تتزايد فيه الدعوات لمحاسبة الدول التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، وسط تصاعد الانتهاكات ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.