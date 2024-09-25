نذر اجتياح بري.. جيش الاحتلال يستدعي لواءي احتياط لحدود لبنان 

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، قراره استدعاء لواءي احتياط إلى الحدود مع لبنان، بعد وقت قصير من إعلان قائد المنطقة الشمالية أورين غوردين وجوب “حالة استعداد قوية للدخول في مناورة برية”، ما يؤشر لنذر اجتياح بري وشيك لجنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “بناء على تقييم الوضع في الجيش تقرر استدعاء لواءين من قوات الاحتياط لمهام عملياتية على الجبهة الشمالية”.

وادعى أن “استدعاء اللواءين سيسمح بمواصلة الجهود القتالية ضد منظمة حزب الله، وحماية مواطني دولة إسرائيل، وخلق الظروف لإعادة سكان (مستوطنات) الشمال بأمان إلى منازلهم”.

وعادة ما يسبق استدعاء قوات الاحتياط القيام بعمليات برية، وهو ما تزداد المخاوف الإقليمية والدولية من حدوثه مع تواصل التصعيد الإسرائيلي الأعنف على لبنان منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفق تقارير ترجح إقدام إسرائيل على خطوة كهذه.

وقبل الإعلان عن استدعاء اللواءين قال غوردين، بحسب بيان وزعه الجيش: “يجب علينا تغيير الوضع الأمني وعلينا أن نكون في حالة استعداد قوية للدخول في المناورة البرية”.

كما أشارت القناة 12 العبرية إلى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” سيجتمع مساء اليوم في “حفرة الكيريا” بوزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب.

وأشارت إلى أن الاجتماع يأتي “لبحث التطورات الأمنية” دون مزيد من التفاصيل.

من جهة ثانية، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه “استكمل مهاجمة نحو 60 هدفا لركن الاستخبارات في حزب الله”.

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه “خلال الغارات تم تدمير وسائل جمع معلومات ومقرات قيادة وبنى إضافية يستخدمها العدو لبلورة صورة الاستخبارات”.

(الأناضول)