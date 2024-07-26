نزاع عشائري يخلف نحو 10 قتلى وجرحى في الرقة ودير الزور وهجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية شرق سوريا

دمشق ـ «القدس العربي»: أصيبت طفلة وسيدة بجروح إثر اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة، نتيجة خلاف عشائري بين أبناء عمومة من قبيلة العكيدات خلال حفل زفاف في بلدة ذيبان ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية «قسد» في ريف دير الزور شرقي سوريا، بينما أخمد الدفاع المدني حريقاً ضخماً بمشاركة الطيران المروحي بين الحصن والحواش بريف حمص الغربي ضمن مناطق سيطرة النظام السوري.

مدير شبكة «شرق نيوز» المعنية بنقل وتوثيق أخبار المنطقة الشرقية من سوريا، فراس علاوي، أكد في اتصال مع «القدس العربي» إصابة سيدة وطفلة برصاص طائش جراء الاقتتال الدائر بين عائلتين أبناء عمومة في بلدة ذيبان في ريف دير الزور الشرقي، وسط مناشدات لشيوخ ووجهاء العشائر للتدخل وفض النزاع.

وقال: «الخلاف نشب بين أشخاص أبناء عمومة من بلدة ذيبان بريف دير الزور، خلال حفلة زفاف، ثم تفاقم لإطلاق نار بالقرب من مفرق الرغيب في السوق، ما أدى لإصابة سيدة وطفلة، نقلتا إلى مستشفى الحسكة لتلقي العلاج».

وتعاني المنطقة من الخلافات العشائرية منذ فترة من الزمن، نتيجة غياب السلطة أو السيطرة الأمنية الحقيقة على أرض الواقع، ضمن مناطق سيطرة قسد» عموماً، وانتشار السلاح بين الشبان والمراهقين، فضلاً عن تدني مستوى التعليم.

ويناشد الأهالي والعقلاء، وفق المتحدث، وجهاء المناطق للتدخل عادة لفض النزاعات العشائرية التي تنشب بين الحين والآخر في مناطق سيطرة «قسد» آخرها في قرية الكرامة بريف الرقة، ودير الزور، التي تزهق أرواح المدنيين.

والخميس، قتل ثلاثة أشخاص وجرح 4 آخرون في اقتتال عشائري في ريف محافظة الرقة، ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، نتيجة مواجهات مسلحة بين أبناء عشيرة «البريج» في قرية الكرامة بريف محافظة الرقة الشرقي، شمال شرق سوريا.

ووفقاً لمصادر أهلية، فإن الخلاف نشب بين أبناء العمومة نتيجة نزاعهم على ملكية قطعة أرض، ثم تطور الخلاف إلى مواجهات عنيفة.

في غضون ذلك، استهدفت طائرات أمريكية بالرشاشات الثقيلة محيط القرى السبع ضمن مناطق نفوذ المجموعات الموالية لإيران في ريف دير الزور شرق سوريا.

وجاء ذلك، وفق مصادر محلية، بعد إطلاق صواريخ على القاعدة الأمريكية بمعمل غاز «كونيكو» دون ورود معلومات عن خسائر بشرية. وتعرضت القاعدة الأمريكية بمعمل غاز كونيكو بريف دير الزور لهجوم صاروخي، بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة.

وقالت علاوي لـ «القدس العربي» إن قاعدة عسكرية تابعة لقوات التحالف الدولي التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية في ريف دير الزور، تعرضت بعد منتصف ليل الخميس، لهجمات صاروخية من قبل مجموعات إيرانية.

وبحسب مصادر محلية، فإن المجموعات الإيرانية المنتشرة على ضفة نهر الفرات «بادية الشامية» استهدفت بصاروخ واحد محيط القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز شمال دير الزور.

ودوى انفجار عنيف بالمنطقة ناجم عن سقوط صاروخ على الأقل في منطقة القاعدة، انطلق من مناطق نفوذ المجموعات الإيرانية، تزامن ذلك مع تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 تشرين الأول 2023 الفائت، لـ 131 هجوماً من قبل الميليشيات المدعومة من إيران.

بموازاة ذلك، كشف «تنظيم الدولة الإسلامية» الجمعة، حصيلة الهجمات التي نفذها الأسبوع الفائت في سوريا والعراق ومناطق بإفريقيا وآسيا.

وشهد الأسبوع الفائت تصاعداً بهجمات تنظيم الدولة، وتنويعاً فيها، وأدت هجماته إلى مقتل وإصابة 135 شخصاً حول العالم، وفقاً لمعرفات مقربة منه. ونقلت صحيفة «النبأ» الإلكترونية التابعة للتنظيم المتطرف، أن التنظيم نفذ 25 هجوماً، ثلاثة منها في سوريا، أسفرت عن وقوع «سبعة أشخاص بين قتلى ومصابين».

والجمعة الماضية، كشف التنظيم حصيلة هجماته، وقال إنه نفذ 34 هجوماً في سوريا والعراق ومناطق بإفريقيا وآسيا، راح ضحيتها 156 شخصاً.

وفي مناطق سيطرة النظام السوري، اندلع حريق ضخم، الخميس، بإحدى المناطق الجبلية الواقعة بين منطقتي الحصن والحواش بريف حمص الغربي، ما تسبب بحريق وتلف عشرات الأشجار الحراجية وأشجار الزيتون.

وأفادت وكالة النظام الرسمية «سانا» أن كوادر إطفاء حمص أخمدت الخميس، بمشاركة الطيران المروحي في الجيش العربي السوري، حريقاً اندلع في المنطقة الجبلية بين بلدتي الحصن والحواش بريف حمص الغربي.

ونقلت «سانا» عن مدير الدفاع المدني بحمص العميد مهذب المودي، أن غرفة عمليات المديرية تلقت بلاغاً حول نشوب حريق بين بلدتي الحواش والحصن، وعلى الفور تحركت العناصر إلى المكان وعملت بالتعاون مع عناصر فوج الإطفاء والزراعة على محاصرة الحريق الذي امتد إلى الأراضي المزروعة بالزيتون.

وأشار إلى أنه نتيجة شدة الرياح ووعورة المنطقة الجبلية وانتشار الأعشاب اليابسة، تم طلب المؤازرة من الطيران المروحي في الجيش العربي السوري، حيث تمت السيطرة على الحريق وإخماده مع استمرار المراقبة منعاً لتجدده.

وقالت مصادر محلية، إن حريقاً ضخماً اندلع بريف حمص الغربي بمنطقة جبلية وتسبب بحرق مئات الأشجار الحراجية وأشجار الزيتون بسبب وجود الأعشاب اليابسة وسرعة الرياح التي ساعدت على انتشار النيران بشكل سريع.