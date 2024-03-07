نزال مرتقب بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر بالرياض

القاهرة: تستضيف السعودية أول نهائي لكأس مصر في كرة القدم يُقام خارج البلاد، عندما يتبارز الأهلي وغريمه الزمالك الجمعة في الرياض على لقب نسخة الموسم الماضي 2022-2023.

ويشمل عرض إقامة نهائي النسخة 91 في السعودية على هامش موسم الرياض، امتيازات مالية للاتحاد المصري والناديين، هي الأعلى في تاريخ كأس مصر منذ انطلاقها في 1921. يحصل البطل على 950 ألف دولار، الوصيف على 250 ألفاً والاتحاد على مليوني دولار.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج (38)، مقابل 28 للزمالك و6 لكل من الترسانة والاتحاد السكندري. بلغ الأول النهائي بفوز سهل على انبي 3-0، فيما احتاج الزمالك إلى ركلات ترجيحية للتغلّب على بيراميدز 4-3 بعد التعادل 3-3.

ويعاني بطل أفريقيا 11 مرة، غيابات مؤثرة أبرزها قائده وحارسه محمد الشناوي المصاب في الكتف، المدافع ياسر إبراهيم المصاب بتمزّق في العضلة الخلفية لفخذه، المالي أليو ديانغ عقب جراحة في الركبة، والمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي المصاب بشدّ في العضلة الخلفية.

يعود لقائمة حامل اللقب هدّافه محمود عبد المنعم (كهربا)، بعد غيابه عن آخر ثلاث مباريات بقرار من كولر، إثر اعتذاره عن السفر لغانا في دوري أبطال أفريقيا لارتباطه بحفل زفاف شقيقته. كما سيكون لاعب الوسط إمام عاشور على موعد لمواجهة ناديه السابق الزمالك للمرة الأولى.

قال كولر في مؤتمر صحافي الأربعاء: “استعدّ الفريق جيدا من الناحيتين الفنية والتكتيكية.. سعداء باللعب بالسعودية وسط حضور جماهيري كبير متوقع من جانب الفريقين، ستكون الأجواء مختلفة تماما مما يعطي المواجهة طابعاً خاصاً”.

وحقق كولر أغلب البطولات الممكنة منذ توليه المهمة في صيف 2022، حيث حصد دوري أبطال أفريقيا، برونزية كأس العالم للأندية، ألقاب الدوري والكأس والسوبر في مصر.

وقال: “لعبنا ثلاث مرات أمام الزمالك ونجحنا في الفوز الموسم الماضي.. والزمالك تعاقد مع 10 لاعبين جدد وهو فريق قوي وصعب”.

وشدد رامي ربيعة مدافع الأهلي على صعوبة المواجهة، قائلا: “الأهلي والزمالك لديهما أعلى إمكانيات في مصر وأفريقيا. المباراة لها طابع خاص وندية تاريخية”.

الزمالك بحلّة جديدة

في المقابل، دعّم الزمالك صفوفه في كانون الثاني/ يناير بعد رفع إيقاف القيد، فضمّ ثلاثي الأهلي الأسبق عبدالله السعيد قائد بيراميدز، ناصر ماهر، لاعب فيوتشر، وأحمد حمدي، لاعب وسط مونتريال الكندي.

يغيب عنه مدافعه الدولي محمود حمدي (الونش) وظهيره الأيسر محمد عبد الشافي لإصابتهما بقطع في الرباط الصليبي، والسنغالي إبراهيما نداي للإصابة.

وسيعود لقائمة بطل أفريقيا خمس مرات، القائد محمود عبد الرازق (شيكابالا) الذي بلغ الثامنة والثلاثين من العمر وجدّد عقده موسماً إضافياً، بعدما غاب عن مباراة الداخلية في الدوري.

قال مدرّبه البرتغالي جوزيه غوميش المعيّن أخيراً: “بداية مشواري مع أهلي جدة كانت التتويج بكأس السوبر (2016) وأتطلّع لتكرار نفس الأمر والتتويج بلقب كأس مصر مع الزمالك”.

وكشف أنه تحدّث مع مواطنه مدرّب الزمالك السابق جيزوالدو فيريرا: “عملت معه لست سنوات، وكل ما أفعله في التدريب بسبب تعلّمي وارتباطي به”.

وعن الحضور الجماهيري المنتظر، علّق ابن الـ53 عاماً قائلا: “نلعب في القاهرة بحضور 10 آلاف متفرج فقط، وأتوقع أن تمتلئ جنبات ملعب المباراة بالجماهير”.

(أ ف ب)