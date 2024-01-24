نزوح آلاف الفلسطينيين من خان يونس مع تزايد الهجمات- (صور)

غزة: نزح آلاف الفلسطينيين، من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، لمدينة رفح ودير البلح تحت القصف الإسرائيلي المتواصل للبحث عن مأوى آمن.

وأفاد شهود عيان، لوكالة الأنباء الألمانية، بأن آلاف الفلسطينيين نزحوا من المناطق الغربية لمدينة خان يونس باتجاه مدينة رفح، حيث تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأكد الشهود أن العشرات من الفلسطينيين استشهدوا، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، سواء أثناء تحركهم نحو مدينة رفح أو داخل الخيم التي أقاموها للمأوى.

وأوضح الشهود أن سكان مدينة خان يونس يعيشون حالة من الذعر والهلع، حيث يسعى السكان إلى البحث عن مأوى آمن لحماية أنفسهم في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل، فيما يحاصر جيش الاحتلال “جامعة الأقصى” في المدينة والتي تضم مئات النازحين وتسعى لتهجيرهم لمدينة رفح.

وتشهد مدينة خان يونس جنوبي القطاع تكثيفًا للهجمات الإسرائيلية على المدينة، اعتبرت هي الأعنف منذ بدء العدوان على غزة.

(د ب أ)