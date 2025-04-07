نزيف أسواق الأسهم يعيد إلى الأذهان ذكريات أسوأ انهيارات البورصات العالمية منذ عام 1929

باريس – أ ف ب: أعاد انهيار سوق الأسهم في آسيا وأوروبا أمس الإثنين، بعدما ردت الصين على الرسوم الجمركية الأمريكية الباهظة، إلى الأذهان اضطرابات مماثلة في البورصات بعد جائحة كوفيد والأزمة المالية العالمية الأخيرة.

واعتبر محللون الانهيار «تاريخياً»، بل أن البعض وصفه بمثابة «حمام دم» مستذكرين انهيارات أسواق سابقة منذ مطلع القرن الماضي.

وفيما يلي عرض لأسوأ انهيارات أسواق الأسهم منذ حوالي قرن:

*2020 وباء كوفيد: انهارت أسواق الأسهم العالمية في آذار/مارس 2020 بعد إعلان «منظمة الصحة العالمية» كوفيد-19 جائحة، ما أدى إلى فرض تدابر إغلاق في معظم أنحاء العالم.

في 12 آذار/مارس 2020، أي في اليوم التالي للإعلان، انخفضت بورصات باريس بنسبة 12% ومدريد بنسبة 14% وميلانو بنسبة 17%. كما انخفضت بورصة لندن بنسبة 11% ونيويورك بنسبة 10%، في تراجع هو الأسوأ منذ العام 1987.

وتوالت الانخفاضات خلال الأيام التالية وهوت مؤشرات الأسهم الأمريكية بأكثر من 12%.

وساعدت الاستجابة السريعة من الحكومات الوطنية التي بذلت جهوداً حثيثة للحفاظ على اقتصاداتها، على انتعاش معظم الأسواق في غضون أشهر.

*2007 أزمة الرهون العقارية: اندلعت الأزمة المالية العالمية عام 2008 نتيجة قيام المصرفيين في الولايات المتحدة بمنح قروض عقارية عالية المخاطر لأشخاص ذوي أوضاع مالية متعثرة، ثم بيعها كاستثمارات، ما أدى إلى طفرة عقارية. وعندما عجز المقترضون عن سداد قروضهم العقارية خسر الملايين منازلهم وانهارت البورصات وتدهور النظام المصرفي، وبلغت الذروة بإفلاس «بنك ليمان براذرز» الاستثماري.

ومن كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر من ذلك العام، انخفضت أسواق الأسهم الرئيسية في العالم بنسب تراوحت بين 30% و50%.

*2000 انفجار فقاعة دوت.كوم: شهدت بداية الألفية انفجار فقاعة التكنولوجيا نتيجة ضخ مستثمرين مغامرين أموالهم في شركات لم تثبت جدارتها.

ومن مستوى قياسي بلغ 5048.62 نقطة في 10 آذار/مارس 2000، خسر مؤشر ناسداك الأمريكي لشركات التكنولوجيا 39.3% من قيمته خلال العام. وأفلست العديد من شركات الإنترنت الناشئة.

*1987 الإثنين الأسود: انهارت بورصة وول ستريت في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1987 على خلفية عجز كبير في الميزان التجاري الأمريكي وفي الميزانية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة. وخسر مؤشر داو جونز 22.6% ما أثار حالة من الذعر في الأسواق العالمية.

*1929 انهيار وور ستريت: عُرف يوم 24 تشرين الأول/أكتوبر 1929 بـ»الخميس الأسود» في وول ستريت بعد انهيار سوق صاعدة، ما تسبب في خسارة مؤشر داو جونز أكثر من 22% من قيمته في بداية التداول.

واستعادت الأسهم معظم خسائرها خلال ذلك اليوم لكن التراجع بدأ يتفاقم: فقد سُجلت في 28 و29 تشرين الأول/أكتوبر أيضاً خسائر فادحة في أزمة مثّلت بداية الكساد الكبير في الولايات المتحدة وأزمة اقتصادية عالمية.