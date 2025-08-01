نساء «أم الخير» يضربن عن الطعام حتى تسليم جثمان الهذالين

الضفة الغربية – «القدس العربي»: شيّعت حشود غفيرة في مدينة رام الله جثمان الشهيد الشاب خميس عياد، الذي ارتقى في هجمات نفّذها مستوطنون فجر الخميس، فيما أعلنت 70 سيدة من قرية «أم الخير» في مسافر يطا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام حتى تسليم جثمان الشهيد عودة الهذالين، الذي قُتل برصاص مستوطن قبل 3 أيام وتحتجز قوات الاحتلال جثمانه.

وشُيّع في بلدة سلواد شمال شرق رام الله جثمان الشهيد عياد (40 عامًا) إلى مثواه الأخير في مقبرة البلدة.

واستُشهد عياد اختناقًا، أثناء محاولته إخماد نيران أشعلها مستوطنون في عدة مركبات، خلال هجومهم على البلدة، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال وإطلاق وابل من قنابل الغاز السام المسيل للدموع. وردّد المشاركون في التشييع، هتافات مندّدة بجرائم المستوطنين وقوات الاحتلال، مطالبين بالرد عليها.

وفي قرية «أم الخير» في مسافر يطا جنوب الخليل، أعلنت نحو سبعين سيدة من نساء القرية إضرابًا عن الطعام حتى تسليم جثمان الشهيد عودة الهذالين والإفراج عن المعتقلين من القرية.

وقالت هنادي الهذالين، زوجة الشهيد عودة، إن هذه الخطوة تعبّر عن الوفاء لدمه الذي سُفك دفاعًا عن البلدة وأهلها، وكذلك دعمًا لشبابها الذين اعتُقل أكثر من 15 منهم حتى الآن.

وأضافت هنادي (24 عامًا): «نحن مضربون حتى يتم تسليم جثمان عودة وتشييعه بما يليق به، وحتى يتم الإفراج عن المعتقلين كافة». ورأت أن اشتراط الاحتلال عدم دفنه في قريته، والسماح بمشاركة عدد قليل في جنازته، زاد من ألم خسارته. وشددت على أن الشهيد يستحق جنازة تليق به وبمحبة الناس له.

وفي السياق ذاته، قال الناشط أسامة مخامرة إن مستوطنين مسلحين من مستوطنة «سوسيا» المقامة على أراضي المواطنين، هاجموا قرية سوسيا، وأحرقوا مركبة لمتضامنين أجانب، بالإضافة إلى أثاث وخزانات مياه قرب منزل المواطن ناصر شريتح، بعد أن رشّوا مادة غازية مجهولة داخله، حيث كان يوجد عدد من المتضامنين وأفراد عائلته.

وأضاف أن المستوطنين ألقوا زجاجات حارقة وحجارة على منزل المواطن محمد مغنم، وتمكن المواطنون من إخماد النيران قبل أن تنتشر، دون تسجيل إصابات.

وفي نابلس، هاجم مستوطنون منزل المواطن محمد هاشم في قرية جالود جنوب شرق المدينة، ورشقوه بزجاجات حارقة ما تسبب بأضرار في حائط المنزل.

وفي بلدة قبلان وسهل أوصرين جنوب نابلس، اقتحم مستوطنون منطقة العقبة وحاولوا الاعتداء على ممتلكات المواطنين.

وفي محافظة سلفيت، هاجم مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة بالقرب من بلدة بروقين غرب سلفيت، دون تسجيل إصابات أو أضرار.

وفي رام الله، زار وزير خارجية ألمانيا، يوهان فاديفول، بلدة الطيبة شرق المدينة، واطّلع على اعتداءات المستوطنين فيها. وقال إن اعتداءات المستوطنين على بلدة الطيبة وغيرها، ليست أعمالًا فردية، بل تمثّل إرهابًا منظمًا وجرائم بحق المواطنين، ويجب متابعتها ووقفها. وأوضح أن تقارير أفادت أن جيش الاحتلال لم يمنع هذه الاعتداءات، وربما شارك فيها، وهو ما يثير قلق الحكومة الألمانية.

وكان في استقباله رئيس بلدية الطيبة سليمان خورية، وعدد من رعاة الكنائس وأهالي البلدة، الذين قدّموا للوفد الألماني تفاصيل الاعتداءات المتكررة، وزار الوفد «كنيسة الخضر» التي تعرّضت لاعتداء في 7 تموز/يوليو، حيث أضرم مستوطنون النار عمدًا قرب مقبرة البلدة و»كنيسة القديس جاورجيوس» التاريخية العائدة للقرن الخامس الميلادي. ودعا فاديفول إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي، ومحاسبة المستعمرين المعتدين، وتوفير الحماية للفلسطينيين.

وأكد أن الاستيطان يشكّل عقبة أمام حل الدولتين، ويقيّد حركة الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن موقف بلاده ثابت، وهو أن السياسة الاستيطانية تنتهك القانون الدولي، ويجب سنّ قوانين رادعة للمستوطنين.

وكان مستوطنون قد هاجموا بلدة الطيبة قبل أيام، وأحرقوا مركبتين، وخطّوا شعارات عنصرية على الجدران. وفي 4 حزيران/يونيو الماضي، أقام مستوطنون بؤرة جديدة على أنقاض منازل تعود لعائلة فلسطينية هجّرت قبل نحو عام بعد سلسلة هجمات عنيفة في البلدة. وفي 7 تموز/يوليو، أضرم مستوطنون النار قرب مقبرة و»كنيسة القديس جاورجيوس (الخضر)» التاريخية، ما أثار ردود فعل كنسية ودولية واسعة ندّدت بالاعتداءات على المقدسات ودور العبادة.

وكان السفير الألماني لدى إسرائيل، شتيفن زايبرت، قد صرّح سابقًا تعليقًا على هجوم المستوطنين على الطيبة: «سواء هاجموا قرية مسيحية أو تجمعات رعوية فلسطينية مسلمة، قد يدّعي هؤلاء المستوطنون المتطرفون أن الله منحهم الأرض، لكنهم في الواقع مجرمون تُشمئز منهم جميع الأديان».