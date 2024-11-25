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نساء مغربيات يطالبن بتوفير الحماية لنظيراتهن الفلسطينيات بغزة

25 - نوفمبر - 2024

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الرباط: طالبت عشرات الحقوقيات المغربيات، الاثنين، بتوفير الحماية للنساء الفلسطينيات في قطاع غزة الذي يشهد حرب إبادة إسرائيلية وتطهير عرقي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك خلال وقفة نظمتها الجبهة المغربية لدعم فلسطين (غير حكومية) بمدينة الرباط، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الموافق 25 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.

ورفعت المشاركات في الوقفة لافتات تندد بالإبادة الجماعية في حق نساء وأطفال غزة بشكل خاص، وفلسطين عامة.
كما رددن هتافات تضامنية مع المرأة الفلسطينية وأخرى تطالب بحماية المدنيين ومنها “المغرب وفلسطين، شعب واحد ومش شعبين”، و”تحية مغربية للمرأة الفلسطينية”.

وطالبت المشاركات بـ”توفير حماية للنساء والمدنيين، ووقف الإبادة الإسرائيلية ضد غزة”.

وبوتيرة يومية، تشهد العديد من المدن المغربية بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، ورفع الحصار عن القطاع وإدخال المساعدات.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)

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  1. يقول ام الحسن:
    نوفمبر 25, 2024 الساعة 8:09 م

    لن تجد ذلك إلا في المغرب. تحية للمغاربة شكرا على دفاعكم المستميت مم اجل القضية الفلسطينية

    رد

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