نساء مغربيات يطالبن بتوفير الحماية لنظيراتهن الفلسطينيات بغزة

الرباط: طالبت عشرات الحقوقيات المغربيات، الاثنين، بتوفير الحماية للنساء الفلسطينيات في قطاع غزة الذي يشهد حرب إبادة إسرائيلية وتطهير عرقي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك خلال وقفة نظمتها الجبهة المغربية لدعم فلسطين (غير حكومية) بمدينة الرباط، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الموافق 25 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.

ورفعت المشاركات في الوقفة لافتات تندد بالإبادة الجماعية في حق نساء وأطفال غزة بشكل خاص، وفلسطين عامة.

كما رددن هتافات تضامنية مع المرأة الفلسطينية وأخرى تطالب بحماية المدنيين ومنها “المغرب وفلسطين، شعب واحد ومش شعبين”، و”تحية مغربية للمرأة الفلسطينية”.

وطالبت المشاركات بـ”توفير حماية للنساء والمدنيين، ووقف الإبادة الإسرائيلية ضد غزة”.

تضامناً مع نساء #فلسطين و#لبنان… أطلقت الجبهة المغربية لدعم #فلسطين ومناهضة التطبيع دعوة للتظاهر، اليوم الإثنين، أمام مبنى البرلمان في #الرباط، وذلك مناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد #المرأة، واحتجاجاً على الاعتداءات الوحشية التي تتعرض لها النساء في #فلسطين و#لبنان… pic.twitter.com/jdAZt4tKrd — الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين – GCRP (@return_ar) November 25, 2024

وبوتيرة يومية، تشهد العديد من المدن المغربية بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، ورفع الحصار عن القطاع وإدخال المساعدات.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)