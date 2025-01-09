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نسبة احتواء أكبر حريقين مستعرين في لوس أنجليس “لا تزال صفرا بالمئة”

منذ 49 دقيقة

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لوس أنجليس: أعلن مسؤولون في لوس أنجليس الخميس أنّ أكبر حريقين مشتعلين في المدينة الأمريكية الكبيرة لا تزال نسبة احتوائهما “صفرا بالمئة” على الرغم من الجهود الضخمة التي تبذلها فرق الإطفاء.

وقالت رئيسة خدمات الإطفاء في المدينة كريستين كرولي إن حريقا تمدد على مساحة 17 ألف فدان (6900 هكتار) في باسيفيك باليساديس أصبح “أحد أكثر الكوارث الطبيعية تدميرا في تاريخ لوس أنجليس”، بينما قال رئيس الإطفاء في منطقة ألتادينا في شمال لوس أنجليس أنتوني مارونه إن حريقا مساحته 10 آلاف فدان في ألتادينا لا تزال نسبة “احتوائه صفرا بالمئة” أيضا.

(أ ف ب)

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