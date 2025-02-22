“نستطيع أن نغير مجرى التاريخ”.. رسالة “القسام” في موقع تسليم أسرى إسرائيل- (صور)

غزة: تصدرت صورة القائد العام السابق لكتائب “عز الدين القسام” محمد الضيف مرفقة بعبارته الشهيرة “نستطيع أن نغير مجرى التاريخ”، إضافة لأسلحة إسرائيلية منكسة، منصة تسليم أسرى إسرائيليين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

هذه الدفعة هي السابعة من صفقة التبادل والتي سيتم خلالها تسليم 6 أسرى إسرائيليين في رفح والنصيرات للجنة الدولية للصليب الأحمر، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

رفعت القسام، صورة الضيف وعبارته التي أعلنها خلال بداية معركة “طوفان الأقصى”، إلى يمين المنصة الرئيسية التي سيتم عليها تسليم أسيرين إسرائيليين اثنين في رفح.

بينما حملت اللافتة الرئيسية التي رفعت على المنصة عبارة “نحن الطوفان.. نحن البأس الشديد”.

هذه اللافتة حملت صورا أيضا لموقع كرم أبو سالم العسكري حيث تم أسر الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط منه بعملية أطلقت عليها اسم “الوهم المتبدد” عام 2006، بجانبه صورة للأسير الإسرائيلي هدار غولدن الذي أسرته “القسام” في حرب صيف 2014.

و”طوفان الأقصى” عملية نفذتها فصائل فلسطينية، بينها حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، بشن هجوم مباغت على مواقع عسكرية ومستوطنات محاذية لغزة، بالتزامن مع حصار إسرائيلي خانق على القطاع منذ 18 عاما، وتصعيد إسرائيل لانتهاكاتها بحق المسجد الأقصى.

وفي أسفل المنصة، وضعت القسام لافتة كتب عليها “وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق” مرفقة بصور لعمليات نفذتها فصائل فلسطينية ضد الجيش الإسرائيلي.

واستعرضت القسام أيضا أسلحة إسرائيلية اغتنمتها خلال عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023، حيث جعلت فوهاتها للأسفل، وكأنها رسالة لإسرائيل بتنكيس أسلحتهم.

وفي مخيم النصيرات حيث سيتم تسليم الأسرى الأربعة، وضعت “القسام” لافتة رئيسية كتبت عليها باللغات الثلاث العربية والعبرية والإنكليزية “الأرض تعرف أهلها.. مِن الأغراب مزدوجي الجنسية”.

على يسار هذه للافتة صورة لشجرة تظهر جذورها في الأرض وفي منتصفها يلتف العلم الفلسطيني.

وفي موقعي تسليم الأسرى الإسرائيليين برفح والنصيرات، انتشرت عناصر “القسام” استعدادا لعملية التسليم.

والجمعة، أعلنت “القسام” أسماء الأسرى الإسرائيليين الستة الذين ستفرج عنهم السبت ضمن الدفعة السابعة، وهم “إيليا كوهن، وعمر شيم توف، وعومر فنكرت، وتال شوهام، وأفيرا منغستو، وهشام السيد”.

وفي المقابل المقرر أن تفرج إسرائيل عن 602 فلسطيني بينهم 50 من ذوي أحكام المؤبدات، و60 من ذوي الأحكام العالية، و47 من أسرى صفقة وفاء الأحرار عام 2011 المعاد اعتقالهم، و445 أسيرا من غزة تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر 2023.

ولم تسلم إسرائيل حتى السبت، أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين تعتزم الإفراج عنهم، حيث جرت العادة أن تسلم تلك الأسماء بعدما تتسلم أسماء الأسرى الإسرائيليين.

(الأناضول)