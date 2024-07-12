نسرين طافش تبدأ العمل في مسلسل «المصيف»

القاهرة – «القدس العربي»: تعاقدت النجمة السورية نسرين طافش على المشاركة مع عدد من النجوم بطولة فيلم جديد لهذا الصيف بعنوان «المصيف». وانطلق تصوير الفيلم أمس في أحد استديوهات التصوير في منطقة الصليبة في الهرم، واستغرق الأمر فترة طويلة من التحضيرات والتعاقد مع الأبطال المشاركين في الفيلم، حيث تم الانتهاء من إبرام التعاقدات جميع أبطال الفيلم الذي تدور أحداثه في إطار إجتماعي خفيف مع أجواء الصيف.

وفيلم «المصيف» بطولة خالد الصاوي، نسرين طافش، عمرو عبد الجليل، نبيل عيسى، أحمد ماجد، بسنت السبقي، محمد العمروسى، حجاج عبد العظيم، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشباب وضيوف الشرف، والفيلم تأليف وإخراج سليم العدوي. وتدور أحداثه حول وزير سابق (خالد الصاوى) قرر أن يترك المدينة ومشاكلها ليختلي بنفسه في الساحل الشمالي، لكنه يواجه هناك أزمات جديدة، أما نسرين طافش فتجسد دور مصممة أزياء تتعرض لمواقف إنسانية تغير مجرى حياتها. وعرض للفنانة مؤخراً فيلم «بنقدر ظروفك»، الذي شاركت في بطولته إلى جانب أحمد الفيشاوي، مي سليم، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، ابرام سمير، طاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف سمير الفيل وإخراج أيمن مكرم.