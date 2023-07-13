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نسرين طافش تعلن انفصالها عن زوجها للمرة الثانية- (صورة)

منذ 33 دقيقة

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لندن- “القدس العربي”:

أعلنت الفنانة نسرين طافش، انفصالها رسمياً عن زوجها، شريف شرقاوي، وذلك عبر جميع حساباتها الشخصية على موقعيْ فيسبوك وإنستغرام، مطالبة الجمهور ومتابعيها باحترام الخصوصية، حيث يعد هذا الانفصال الثاني بعد العودة لزوجها في شهر مايو الماضي.

ونشرت نسرين عبر خاصية “ستوري” فيسبوك وإنستغرام، كلمات محدودة تعلن فيها الانفصال حيث قالت نصاً: “لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية”، ووضعت تحتها توقيعاً باسمها نسرين طافش.

كانت الفنانة قد عادت إلى زوجها بعد انفصالها في المرة الأولى لمدة 6 أشهر، حيث أعلن شريف شرقاوي، في شهر مايو الماضي، عن عودته إلى زوجته.

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